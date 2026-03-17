Trump lanzó otro comentario sobre la final del Clásico Mundial de Béisbol y su relación con Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió este martes, 17 de marzo, a referirse públicamente a Venezuela al celebrar el avance de la selección nacional de béisbol a la final del Clásico Mundial.

Desde el Despacho Oval, y en medio de un encuentro diplomático con líderes internacionales, el mandatario felicitó al equipo venezolano por su victoria 4–2 sobre Italia, un resultado que calificó como «emocionante» para ambos países.

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Trump abordó el tema deportivo durante una reunión con el primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, y el secretario de Estado, Marco Rubio.

En su intervención, el jefe de Estado destacó que los vínculos bilaterales atraviesan un momento positivo y aprovechó la ocasión para subrayar lo que considera una relación constructiva entre Washington y Caracas.

«La relación que tenemos con Venezuela es, creo que casi se podría decir increíble. Es realmente buena. Es buena para Venezuela y es buena para nosotros», afirmó el mandatario antes de extender sus felicitaciones a la novena criolla.

Donald Trump congratulated the Venezuelan national baseball team following its performance in the World Baseball Classic and also commented that the United States maintains a positive relationship with Venezuela and its government. Team USA is scheduled to play tonight in the… pic.twitter.com/qEWIXpyWFB — Noelia Belén Izarza 🇻🇪🇺🇸 (@noeliaizarza) March 17, 2026

¿QUÉ DICE SOBRE LA FINAL VENEZUELA-EEUU?

Trump también mencionó la expectativa por la final del torneo, resaltando que es la primera vez que Venezuela alcanza esta instancia y el logro representa un motivo de orgullo nacional.

«Felicito al equipo de béisbol venezolano porque esa fue una gran victoria y supongo que juegan otro partido esta noche en las finales. Esta es la primera vez que están en las finales y es bastante emocionante», expresó.

Ya horas antes, tras el triunfo de Venezuela ante Italia, Trump había felicitado a la novena criolla por su pase a la final.

«¡Vaya! Venezuela derrotó esta noche a Italia por 4-2 en el WBC (béisbol). Están jugando realmente muy bien», indicó en un mensaje en Truth Social, su red social.

Asimismo, comentó de manera irónica que Venezuela podría convertirse en el «estado 51» de EEUU.

«Últimamente, le están pasando cosas buenas a Venezuela. Me pregunto a qué se debe esta magia ¿Estado número 51?», dijo Trump.