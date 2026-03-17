El comentario viral de Trump tras clasificar Venezuela a la final del Clásico Mundial de Béisbol

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, bromeó este lunes tras el triunfo de Venezuela sobre Italia en las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol.

«¡Vaya! Venezuela derrotó esta noche a Italia por 4-2 en el WBC (béisbol). Están jugando realmente muy bien», indicó en un mensaje en Truth Social, su red social.

Asimismo, comentó de manera irónica que Venezuela podría convertirse en el «estado 51» de EEUU.

«Últimamente le están pasando cosas buenas a Venezuela. Me pregunto a qué se debe esta magia… ¿Estado número 51?», dijo Trump.

VENEZUELA DERROTÓ A ITALIA

La selección de Venezuela marcó este lunes un hito en su rica historia al clasificarse por primera vez a la final del Clásico Mundial de Béisbol contra Estados Unidos luego de ganarle por 4-2 a la de Italia, en una semifinal jugada en el LoanDepot Park de Miami.

No obstante, la novena italiana, manejada por Francesco Cervelli, quería seguir derrumbando gigantes en este clásico y quiso darle una sorpresa a los más experimentados venezolanos al ponerse arriba en el resultado en la parte baja del segundo inning.

Sin embargo, el descuento de parte de los venezolanos, orientados por Ómar López, cayó en la alta de la cuarta tras un jonrón sencillo de Eugenio Suárez, reseñó EFE.

Pero los venezolanos no se quedaron de bates cruzados y le pasaron la jerarquía por la cara a unos italianos novatos en las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol con un rally de tres entradas en la alta de la séptima.

Ronald Acuña Jr., Jackson Chourio y Andrés Giménez voltearon la ventaja de los Azurri y desataron la alegría venezolana en Miami.