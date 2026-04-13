Trump lanzó dura advertencia contra cualquier buque iraní que desafíe el bloqueo en el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó este lunes, 13 de abril, la tensión en el estrecho de Ormuz al advertir que cualquier embarcación iraní que intente vulnerar el bloqueo naval impuesto por Washington será «eliminada de inmediato».
Trump, a través de su red Truth Social, subrayó que la Marina estadounidense utilizará los mismos sistemas de neutralización empleados contra embarcaciones dedicadas al narcotráfico en alta mar, un método que el mandatario describió como rápido y contundente.
«Advertencia: Si cualquiera de estos buques se acerca lo más mínimo a nuestro bloqueo, será eliminado de inmediato, utilizando el mismo sistema de neutralización que empleamos contra los narcotraficantes en embarcaciones en alta mar. Es rápido y brutal», escribió el presidente estadounidense.
La advertencia coincidió con un nuevo giro diplomático, puesto que, según Trump, representantes del Gobierno iraní retomaron el contacto con funcionarios de su Administración con el objetivo de reactivar las conversaciones bilaterales, estancadas tras el fracaso de la ronda celebrada en Islamabad.
Aunque el presidente no confirmó si habrá un nuevo encuentro, aseguró que Teherán estaría buscando un acuerdo «a toda costa», pese a la creciente presión militar en la región.
EL «PRINCIPAL OBJETIVO» DE TRUMP
Desde el Despacho Oval, Trump reiteró que la prioridad de Estados Unidos en Medio Oriente es impedir que Irán desarrolle un arma nuclear.
Señaló, que no permitirá, que Teherán utilice el conflicto como herramienta de presión internacional y advirtió que su Gobierno está preparado para actuar si el programa nuclear iraní avanza sin compromisos verificables.
«Estoy preparado para hacer lo necesario si Irán no da marcha atrás en sus ambiciones», afirmó.
BLOQUEO EN EL ESTRECHO DE ORMUZ
El refuerzo del bloqueo marítimo en el estrecho de Ormuz —una ruta estratégica por la que transita una parte significativa del comercio global de crudo— se produjo horas después de que las delegaciones de ambos países abandonaran Islamabad sin avances.
Trump destacó que, pese al cierre impuesto, el domingo transitaron 34 embarcaciones por la zona, la cifra más alta desde el inicio de las restricciones por parte de Irán, lo que en su opinión demuestra la efectividad del operativo estadounidense.
El mandatario también confirmó, que el cierre de los puertos iraníes, entró en vigor a las 14:00 GMT del lunes (10:00 a. m. hora este de EEUU).
Trump insistió en que Estados Unidos no cederá ante presiones y, que mantiene abierta la posibilidad de reanudar bombardeos contra objetivos iraníes, si no se alcanza un acuerdo.