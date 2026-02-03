Avión de combate de EEUU derribó un dron de Irán en ‘defensa propia’: Comando Central dio todos los detalles

Estados Unidos confirmó este martes, 3 de febrero, que un avión de combate F‑35C derribó un dron iraní que se aproximaba al portaaviones USS Abraham Lincoln mientras operaba en aguas internacionales del mar Arábigo.

Según el Comando Central (CentCom), el dron, identificado como un Shahed‑139, se dirigía hacia el navío con una actitud “agresiva” y sin responder a las señales de distensión emitidas por las fuerzas estadounidenses.

Lo que se precisó, es que el incidente ocurrió a unos 800 kilómetros de la costa sur de Irán y no dejó heridos ni daños materiales.

Sobre el incidente, CentCom advirtió que no tolerará “el continuo acoso y las amenazas iraníes en aguas y espacio aéreo internacionales”, subrayando que este tipo de maniobras incrementa el «riesgo de colisiones, errores de cálculo y una posible desestabilización regional».

La acción, según el portavoz militar Tim Hawkins, fue ejecutada estrictamente en defensa propia para proteger al portaaviones y tripulación, que forma parte del grupo de ataque desplegado en la zona.

“Ningún miembro del servicio estadounidense resultó herido durante el incidente, y ningún equipo estadounidense fue impactado”, enfatizó Hawkins, citado por CNN y otros medios estadounidenses.

ACCIONES DE IRÁN

Horas después del derribo, fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica hostigaron al buque mercante estadounidense Stena Imperative. Ocurrió mientras transitaba por el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más sensibles del planeta.

De acuerdo con el comunicado militar, dos embarcaciones rápidas y un dron Mohajer se aproximaron al petrolero a gran velocidad, amenazando con abordarlo y tomar control del mismo.

Al conocer las amenazas iraníes, las fuerzas estadounidenses desplegadas en la zona reaccionaron de inmediato. El destructor USS McFaul escoltó al petrolero fuera del área, respaldado por cobertura aérea defensiva de la Fuerza Aérea, explicó Hawkins. La intervención permitió desescalar la situación, apuntó.

ADVERTENCIAS DE TRUMP

Los incidentes se producen mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió recientemente que “probablemente ocurrirán cosas malas” si no se alcanza un acuerdo con Irán. En respuesta, funcionarios iraníes han reconocido gestiones para retomar el diálogo.

Las tensiones se intensificaron tras la violenta represión de protestas antigubernamentales en Irán desde finales del año pasado, consideradas las más graves desde 1979.

En este escenario, el despliegue del grupo de ataque liderado por el Abraham Lincoln refuerza la presencia militar estadounidense en una región clave para el tránsito de un tercio del crudo mundial, donde cualquier incidente tiene repercusiones inmediatas en los mercados globales.

En los últimos días, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han acelerado el envío de recursos militares al Medio Oriente. Se desplegó el grupo de ataque del portaaviones Abraham Lincoln junto a tres destructores lanzamisiles y su ala aérea. La misma está integrada por escuadrones de F/A‑18E Super Hornet, F‑35C Lightning II y aviones de guerra electrónica EA‑18G Growler.

Además, la Marina mantiene en la región otros tres destructores —el USS McFaul, el USS Delbert D. Black y el USS Mitscher— operando de manera independiente al grupo de ataque.