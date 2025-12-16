Trump impone más restricciones migratorias para 12 países y limita ingreso a personas con estos documentos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes, 16 de diciembre, la imposición de nuevas restricciones migratorias que afectan a ciudadanos de seis países adicionales y, de manera específica, a quienes porten documentos emitidos por la Autoridad Palestina.

La proclamación presidencial, anunciada por la Casa Blanca, endurece los controles de entrada, argumentando que existen deficiencias en los procesos de verificación y riesgos vinculados al terrorismo y la seguridad nacional.

El comunicado confirma la prohibición completa de ingreso y de otorgamiento de visados a ciudadanos de 12 países catalogados como “de alto riesgo”. Entre ellos figuran Afganistán, Haití, Irán, Libia, Somalia, Siria y Yemen.

A esta lista se suman nuevas restricciones totales que afectan a Burkina Faso, Mali, Níger, Sudán del Sur y nuevamente Siria, reforzando así el alcance de las medidas migratorias.

La disposición alcanza igualmente a quienes porten documentos expedidos por la Autoridad Palestina, reflejando la inquietud de Washington ante la falta de mecanismos de verificación confiables en territorios con control limitado o en situación de conflicto.

De manera paralela, la administración estadounidense amplía las restricciones totales a Laos y Sierra Leona —naciones que previamente enfrentaban medidas parciales—, argumentando altos índices de permanencia irregular y la negativa de sus gobiernos a aceptar la repatriación de ciudadanos deportados.

En el ámbito de las restricciones parciales, la medida suma a 15 países adicionales de África y Oceanía —entre ellos Angola, Benín, Gabón, Tanzania, Tonga, Zambia y Zimbabwe—, imponiendo limitaciones al otorgamiento de determinados visados no inmigrantes, como los de turismo, estudios y negocios.

De manera simultánea, se mantienen las restricciones parciales aplicadas a ciudadanos provenientes de Burundi, Cuba, Togo y Venezuela.

¿QUÉ DICE TRUMP?

Trump justificó la medida asegurando que “las restricciones de entrada y las limitaciones impuestas son necesarias para impedir el ingreso de personas sobre las que Estados Unidos carece de información suficiente para evaluar los riesgos que suponen, garantizar la cooperación con gobiernos extranjeros y proteger a la nación de amenazas a la seguridad y el orden público”.

“Corresponde al presidente actuar para asegurarse de que quienes busquen ingresar a nuestro país no representen un peligro para el pueblo estadounidense”, reza el texto emitido por la Casa Blanca.

El gobierno enfatizó que la extensión de la lista de restricciones responde a la coyuntura internacional, marcada por la presencia activa de grupos armados y terroristas, la persistencia de conflictos internos y la fragilidad de los marcos legales que dificultan la repatriación de migrantes considerados inadmisibles.