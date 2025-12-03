EEUU suspendió solicitudes de inmigración para personas de estos 19 países, incluye a Venezuela, Cuba y Haití

Estados Unidos anunció oficialmente la suspensión de todas las solicitudes de inmigración provenientes de 19 países considerados de “alto riesgo”, una medida que marca un endurecimiento significativo tras un reciente ataque armado en Washington.

Según un memorando de política de este martes del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), los países incluidos en la lista son: Haití, Cuba, Venezuela, Afganistán, Irán, Somalia, Sudán, Yemen, Birmania, Burundi, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Laos, Libia, Sierra Leona, Togo y Turkmenistán.

La medida surge de una proclamación presidencial emitida en junio, la cual estableció limitaciones de ingreso —parciales o absolutas— para ciudadanos de estos países.

Diversas organizaciones y especialistas han señalado que esta medida equivale, en la práctica, a una prohibición de viaje casi total.

El documento de política divulgado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) precisa que la suspensión aplica a todas las personas originarias de estas 19 naciones o que posean su nacionalidad.

El documento especifica que “todos los extranjeros que se ajusten a estos criterios deberán someterse a un proceso de revisión exhaustivo, que puede incluir una entrevista o una nueva entrevista, para evaluar todas las amenazas contra la seguridad nacional y la seguridad pública”.

Además, se dejó abierta la posibilidad de revaluar casos individuales por otras razones de “inadmisibilidad o inelegibilidad”, cláusula prevista en la Ley de Inmigración y Nacionalidad y que, de acuerdo con Todd Pomerleau, abogado especializado en inmigración en Rubin & Pomerleau (Boston) citado por The Washington Post, “permite al presidente rechazar solicitantes por motivos poco claros”

¿QUÉ MOTIVÓ LA MEDIDA CONTRA ESTOS PAÍSES?

El documento fue difundido apenas días después del ataque contra dos integrantes de la Guardia Nacional en Washington, incidente que dejó a una soldado fallecida y a otro en estado crítico.

El principal sospechoso es un ciudadano afgano que en el pasado colaboró con las Fuerzas Armadas estadounidenses en Afganistán. Esto le valió su traslado al estado de Washington durante la administración del expresidente de los Estados Unidos Joe Biden.

Tras el ataque, la secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, recomendó al actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, una “prohibición total de viaje” desde varios países.

“Nuestros padres fundadores construyeron esta nación sobre sangre, sudor y un amor inquebrantable por la libertad, no para que invasores extranjeros masacraran a nuestros héroes, agotaran nuestros dólares en impuestos duramente ganados o arrebataran los beneficios que les debemos a los estadounidenses”, agregó.

Y enfatizó: “No les queremos, ni a uno de ellos”.

NACIONES DEL TERCER MUNDO

Ya Trump había anunciado que planeaba detener la inmigración procedente de naciones en vías de desarrollo, a las que calificó como “países del tercer mundo”.

Como es habitual, Trump difundió el anuncio mediante mensajes publicados en su cuenta de Truth Social. “Pausaré de forma permanente la migración desde todos los Países del Tercer Mundo para permitir que el sistema de Estados Unidos se recupere por completo”, escribió el republicano.

Trump insistió que la única manera de “curar por completo” la situación migratoria es mediante lo que denominó “migración inversa”. Es decir, la expulsión de personas que no representen un “activo neto” para Estados Unidos.

En ese sentido, manifestó que su administración también planeaba revisar el estatus de residencia permanente de migrantes provenientes de 19 países y eliminar beneficios federales para los no ciudadanos.