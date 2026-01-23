EEUU

Trump habló sobre el hematoma que tiene en su mano, estos fueron los detalles que dio a la prensa

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos / Archivo.

A lo largo de esta semana, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a generar atención mediática, esta vez por un visible hematoma en su mano izquierda.  

La marca fue observada durante su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, donde asistió al lanzamiento de la llamada “Junta de Paz” para Gaza.  

LEA TAMBIÉN: «VAMOS A EMPEZAR A PERFORAR MUY PRONTO«: TRUMP DIJO QUE PETROLERAS DE EEUU YA ESTÁN NEGOCIANDO CON CARACAS

Consultado posteriormente por la prensa, el mandatario atribuyó el moratón a un golpe accidental contra una mesa y su elevado consumo de aspirinas, un hábito que él mismo ha reconocido en varias ocasiones. 

«Estoy muy bien. Me la golpeé con una mesa y me puse un poco de, ¿cómo se llama?, crema. Me la golpeé. Diría que tomen aspirina si les importa su corazón, pero que no la tomen si no quieren tener un pequeño moratón», respondió el mandatario estadounidense. 

LO QUE DICE TRUMP SOBRE LAS ASPIRINAS  

El presidente ya había mencionado a principios de mes, en una entrevista con The Wall Street Journal, que toma aspirina “por superstición” y porque considera que ayuda a mantener la sangre “diluida”.  

Su médico, Sean Barbabella, confirmó que Trump consume 325 miligramos diarios como medida de “prevención cardíaca”, una dosis significativamente mayor que la recomendada de forma estándar, que suele rondar los 81 miligramos. 

Lo cierto, es que desde su regreso al poder hace un año, los moratones en sus manos se han vuelto relativamente comunes, según diversas observaciones públicas. 

Se aprecia un hematoma en el dorso de la mano izquierda del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante una reunión de la Junta de Paz en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, el 22 de enero de 2026 / Cortesía: Fox News

De hecho, la Casa Blanca ha intentado en repetidas ocasiones frenar los rumores sobre su salud, argumentando que estas marcas se deben a los constantes apretones de manos propios de su cargo.  

Incluso, en varias apariciones, Trump ha optado por cubrirlos con maquillaje, lo que también ha alimentado la curiosidad mediática. 

A pesar de las especulaciones, la Presidencia estadounidense publicó un informe médico un mes después de su cumpleaños número 79, en el que se detalla que padece insuficiencia venosa crónica, una condición frecuente en personas mayores.  

El documento concluye, no obstante, que el mandatario goza de “excelente salud”. 

