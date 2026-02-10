«Elecciones libres y justas»: La visión del Secretario del Tesoro de EEUU ante una ‘muy buena relación con Venezuela’

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó este martes, 10 de febrero, que la administración del presidente de EEUU, Donald Trump, percibe “una muy buena asociación con Venezuela”, una relación que, según dijo, podría allanar el camino hacia elecciones “libres y justas” en el país.

«Vemos una muy buena relación con Venezuela que eventualmente conducirá a elecciones libres y justas», expresó Bessent.

Sus declaraciones surgieron durante una audiencia en Capitol Hill, donde también destacó que Washington busca mantener una competencia equilibrada con China sin romper los vínculos económicos existentes.

Bessent sostuvo que la relación entre Estados Unidos y China atraviesa un momento “muy favorable”, aunque matizó que ambos países seguirán siendo rivales.

Aseguró que la intención de Washington no es desvincularse de Pekín, sino reducir riesgos en sectores estratégicos como minerales críticos, semiconductores y medicamentos.

En paralelo, adelantó que se reunirá en las próximas semanas con el viceprimer ministro chino, He Lifeng, antes de la visita oficial que Trump realizará a China en abril.

AGENDA ENERGÉTICA EN VENEZUELA

En el plano venezolano, la administración Trump continúa reforzando su presencia diplomática y técnica.

El secretario de Energía, Chris Wright, confirmó que viajará a Venezuela en los próximos días como parte de los acuerdos en curso con Delcy Rodríguez.

Durante su visita, dijo, que se reunirá con “todos los líderes” y evaluará directamente las operaciones de producción de petróleo y gas en el país.

Wright insistió en que la prioridad de Washington no es acceder al petróleo venezolano, sino atender un problema geopolítico derivado de la inestabilidad interna.

Aseguró que la decisión de desplazar a Nicolás Maduro no respondió a intereses energéticos, sino a la percepción de una amenaza para los países vecinos y el hemisferio occidental.

El secretario destacó la rápida aprobación de las reformas legales impulsadas por Rodríguez, las cuales otorgan a las compañías extranjeras mayor control sobre sus operaciones y su flujo de caja dentro del país.

Consideró que estos cambios representan un paso significativo en la nueva etapa de acercamiento bilateral. Según afirmó: “La legislación que se aprobó con bastante rapidez es un gesto de mejora desde el principio de esta nueva relación entre Estados Unidos y Venezuela”.