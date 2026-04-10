Trump ‘explota’ contra Irán: dice que tiene «las mejores armas jamás creadas» a horas de comenzar las negociaciones

A horas de que comiencen en Islamabad (Pakistán) unas negociaciones consideradas críticas para frenar la escalada bélica en Medio Oriente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a elevar la tensión con una contundente advertencia directa a Irán.

En una entrevista con el New York Post, Trump aseguró que el Ejército estadounidense está preparado para reanudar ataques militares si en un plazo aproximado de 24 horas no se observan avances concretos en el diálogo.

Según sus declaraciones, los buques de guerra desplegados en la región están siendo reabastecidos con «las mejores armas jamás creadas», un mensaje que busca presionar a Teherán en la antesala de las conversaciones.

De esta manera, el mandatario reforzó su postura mientras su vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance, viaja hacia Pakistán sin confirmación de que la delegación iraní participará en la cita.

Bajo este contexto, Trump insistió en que los barcos estadounidenses en el golfo Pérsico están equipándose con armamento «incluso a un nivel superior» al utilizado en operaciones previas, y advirtió que no dudará en emplearlo si no se alcanza un acuerdo.

«Si no llegamos a un acuerdo, las utilizaremos, y las utilizaremos de forma muy eficaz», dijo, insistiendo en que las próximas 24 horas serán decisivas para determinar el rumbo del conflicto.

Poco después, el presidente recurrió a su plataforma Truth Social para insistir en que Irán debe regresar al diálogo, interrumpido tras el estallido de la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel a finales de febrero.

Aunque reconoció que Teherán mantiene una posición estratégica por su control del estrecho de Ormuz, minimizó la capacidad de presión iraní y acusó a sus autoridades de depender de «una extorsión global a corto plazo» basada en el uso de rutas marítimas internacionales.

También afirmó que la fortaleza que Irán proyecta, en sus mensajes públicos, no se corresponde con su situación real.

«Parece que no se dan cuenta de que no tienen cartas que jugar más allá de una extorsión global a corto plazo a través del uso de vías de tránsito internacionales. La única razón por la que siguen vivos es para negociar», sostuvo.

«Los iraníes son mejores alimentando noticias falsas y haciendo operaciones de relaciones públicas de lo que son combatiendo», recalcó el mandatario.

¿QUÉ PIDE IRÁN PARA AVANZAR?

Mientras tanto, desde Teherán surgieron señales que enfrían las expectativas de un avance inmediato. De hecho, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, quien ha asumido un rol central en la negociación, condicionó el inicio de las conversaciones al levantamiento de sanciones estadounidenses y extensión de la tregua a Líbano.

Insistió en que todavía quedan dos medidas pendientes, que deben cumplirse antes de sentarse a la mesa: un alto el fuego en territorio libanés y la liberación de activos iraníes bloqueados.

Asimismo, Qalibaf subrayó en redes sociales que estos puntos «deben resolverse antes de que comiencen las negociaciones», una postura que complica para muchos analistas el margen de maniobra diplomático en un momento de máxima tensión.