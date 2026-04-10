Trump estalla contra el The Wall Street Journal tras publicación que cuestiona la «victoria» de Estados Unidos en Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este jueves, 9 de abril, contra el diario The Wall Street Journal, luego de que el diario calificara como «prematura» su declaración de «victoria» en la guerra de Irán.

A través de su cuenta en Truth Social, Trump acusó al periódico de difundir evaluaciones imprecisas y aseguró que su afirmación sobre el desenlace del conflicto es completamente válida.

«El Wall Street Journal, uno de los peores y más imprecisos consejos editoriales del mundo, afirmó que yo declaré una victoria prematura en Irán. En realidad, es una victoria, ¡y no tiene nada de prematura!», publicó Trump en su cuenta oficial de dicha red social.

La crítica del presidente surgió después de que el diario publicara un editorial y varios reportes en los que advertía que la situación en Irán no podía considerarse una victoria consolidada para los Estados Unidos.

Según el medio, aunque la presión militar y diplomática estadounidense había generado avances y un alto el fuego temporal, el escenario seguía siendo frágil y sujeto a cambios.

Asimismo, el periódico subrayó que cualquier evaluación definitiva sería apresurada, dado que Teherán aún mantenía capacidad de influencia en la región.

De acuerdo con el análisis del rotativo, la estabilidad alcanzada hasta ahora dependía de factores volátiles, entre ellos la respuesta iraní a las presiones internacionales y la evolución de las negociaciones en curso.

El Journal señaló que, pese a los anuncios de la Casa Blanca, la estructura de poder iraní no había sido debilitada de manera irreversible y la región continuaba enfrentando riesgos significativos.

ALTO AL FUEGO

Lo cierto, es que la nueva crítica de Trump llega 48 horas antes de que arranquen, el fin de semana, las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán en Islamabad (Pakistán).

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, encabezará una delegación en las conversaciones con Irán en Pakistán, que comenzarán el 11 de abril, de acuerdo con la Casa Blanca.