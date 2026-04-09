El inusual discurso de Melania: Habló sobre Jeffrey Epstein y reveló cómo fue que se conoció con Donald Trump

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, protagonizó este jueves, 9 de abril, un inusual y contundente pronunciamiento desde la Casa Blanca, en el que negó categóricamente cualquier vínculo con Jeffrey Epstein y rechazó las teorías que la relacionan con el fallecido financiero.

En un discurso de apenas cinco minutos, afirmó que las acusaciones que circulan en su contra son «mentiras» impulsadas por individuos sin ética que buscan dañar su reputación.

«Las mentiras que me vinculan con el vergonzoso Jeffrey Epstein deben terminar hoy. Los individuos que están mintiendo acerca de mi no tienen ética, humildad y respeto. No cuestiono su ignorancia pero sí sus malos intentos de manchar mi reputación», dijo la primera dama de los Estados Unidos.

«No soy una víctima de Epstein. Epstein no me presentó a Donald Trump. Conocí a mi esposo por casualidad en una fiesta en Nueva York en 1998», añadió.

Su intervención se produjo en medio de un renovado escrutinio público sobre los archivos del caso Epstein y las figuras que alguna vez coincidieron con él en círculos sociales de Nueva York y Palm Beach.

En este contexto, Melania también insistió en que jamás tuvo conocimiento de los abusos sexuales cometidos por Epstein ni participó en actividades relacionadas con él o con su socia, Ghislaine Maxwell.

Subrayó que nunca viajó en los aviones privados del magnate ni visitó su isla, y que «nunca ha enfrentado acusaciones legales vinculadas al caso».

La primera dama también abordó la correspondencia electrónica que mantuvo con Maxwell y que aparece en los archivos divulgados recientemente. Calificó ese intercambio como una simple “nota trivial”, sin relevancia ni implicaciones más allá de la cortesía social.

Aseguró que su respuesta a Maxwell no constituye evidencia de una relación personal y, cualquier intento de interpretarla como tal, forma parte de una campaña de difamación con motivaciones políticas.

«No fui partícipe. Nunca estuve en el avión de Epstein ni visité su isla privada. No he sido acusada legalmente ni condenada por delito alguno en relación con el tráfico sexual, el abuso de menores y otras conductas repulsivas de Epstein; las falsas difamaciones en mi contra provienen de individuos y entidades malintencionados y con motivaciones políticas que buscan dañar mi buen nombre», enfatizó.

«Nunca fui amiga de Epstein. Donald y yo fuimos invitados a las mismas fiestas que Epstein de vez en cuando, ya que la coincidencia de círculos sociales es común en la ciudad de Nueva York y en Palm Beach. Para ser clara, nunca tuve una relación con Epstein ni con su cómplice, Maxwell», acotó.

A Statement by First Lady Melania Trump https://t.co/BjiLZMdaKM — First Lady Melania Trump (@FLOTUS) April 9, 2026

LLAMADO AL CONGRESO

El mensaje concluyó con un llamado directo al Congreso. En concreto, para que priorice a las víctimas de Epstein y les otorgue una audiencia pública dedicada exclusivamente a sus testimonios.

«Hago un llamamiento al Congreso para que brinde a las mujeres que han sido víctimas de Epstein una audiencia pública centrada específicamente en las sobrevivientes. Den a estas víctimas la oportunidad de testificar bajo juramento ante el Congreso. Con la fuerza que confiere un testimonio jurado. Todas y cada una de estas mujeres debería tener su día para contar su historia en público, si así lo desea. Y, posteriormente, su testimonio debería quedar incorporado de manera permanente en el Registro del Congreso. Solo entonces, y únicamente entonces, tendremos la verdad. Gracias», finalizó.