Trump envió un mensaje para felicitar a las personas que están haciendo de Venezuela «próspera y segura de nuevo»

EEUU

Valentín Romero
Por Valentín Romero
2 Min de Lectura
Foto: Archivo

El presidente de los EEUU, Donald Trump, envió un breve mensaje en sus redes sociales para felicitar a «todas las personas» que están haciendo de Venezuela un país «próspero y seguro de nuevo».

«Amo a los venezolanos, y ya estoy haciendo a Venezuela rica y segura otra vez. ¡Felicitaciones y gracias a todas las personas que están haciendo esto posible!», escribió el mandatario en su cuenta de la red social Truth.

Este mensaje es una clara referencia a su eslogan de campaña, donde prometía hacer de EEUU «grande de nuevo» y se da un contexto donde las «autoridades interinas de Venezuela» están trabajando de la mano con los representantes designados por Trump, tras el operativo que terminó en la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

FIRMÓ ORDEN EJECUTIVA PARA PROTEGER INGRESOS PETROLEROS VENEZOLANOS

Trump firmó el viernes una orden ejecutiva para evitar que tribunales o acreedores puedan incautar ingresos de la venta de petróleo venezolano que estarán almacenados en cuentas del Departamento del Tesoro.

En un comunicado, la Casa Blanca informó que la orden de emergencia establece que los fondos se deben usar en Venezuela para ayudar «a crear paz, prosperidad y estabilidad».

LEA TAMBIÉN: TRUMP ASEGURÓ QUE PETROLERAS ESTADOUNIDENSES INVERTIRÁN 100.000 MILLONES DE DÓLARES EN VENEZUELA

«El presidente Trump está impidiendo la incautación de los ingresos petroleros venezolanos que podrían socavar los esfuerzos críticos de Estados Unidos para garantizar la estabilidad económica y política en Venezuela», dijo Washington.

En la orden, Trump consideró que la posibilidad de embargo o la imposición de un proceso judicial contra los ingresos «constituye una amenaza inusual y extraordinaria».

«Salvo que esté autorizado de otra manera conforme a esta orden, cualquier embargo, sentencia, decreto, gravamen, ejecución u otro proceso judicial está prohibido. Además, se considerará nulo», añadió.

