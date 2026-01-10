Trump aseguró que petroleras estadounidenses invertirán 100.000 millones de dólares en Venezuela

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, protagonizó este viernes, 9 de enero, un momento llamativo durante su encuentro con líderes del sector petrolero al bromear con Ryan Lance, director ejecutivo de ConocoPhillips, sobre la millonaria deuda que Venezuela mantiene con la compañía.

En medio de la discusión sobre nuevas inversiones en la industria petrolera venezolana, tras los acuerdos alcanzados luego de la captura de Nicolás Maduro, Trump aseguró que su administración prevé movilizar hasta 100.000 millones de dólares para reactivar la infraestructura energética del país sudamericano.

Lance aprovechó la ocasión para recordar que ConocoPhillips reclama hasta 12.000 millones de dólares a Venezuela desde que sus activos fueron expropiados a finales de la década de 2000, cuando el presidente era el fallecido Hugo Chávez.

Tanto ConocoPhillips como ExxonMobil abandonaron el país después de que Chávez exigiera a las petroleras extranjeras ceder el control mayoritario de sus operaciones a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). Desde entonces, ambas compañías han mantenido disputas legales y reclamos por daños que ascienden a cifras multimillonarias.

El ejecutivo describió a ConocoPhillips como el mayor acreedor no soberano de Venezuela, subrayando que la empresa aún espera recuperar parte de los recursos perdidos.

¿QUÉ RESPONDIÓ TRUMP?

Trump respondió asegurando que la compañía tendría la oportunidad de recuperar una porción significativa de ese dinero, aunque dejó claro que su gobierno no revisará pérdidas pasadas: “Vamos a empezar con lo mismo” y “no vamos a mirar lo que la gente perdió en el pasado”, afirmó.

«Vamos a partir de una situación pareja; sin embargo, no vamos a fijarnos en lo que la gente perdió en el pasado, porque (…) fue otro presidente», reiteró Trump.

En un intercambio que rápidamente llamó la atención, Trump preguntó a Lance cuánto dinero había dejado ConocoPhillips en Venezuela. “12 mil millones de dólares”, respondió el ejecutivo.

El presidente reaccionó con humor: “Buen borrón”, dijo entre risas. Lance siguió el tono y replicó: “Ya ha sido borrado”.

LA ÚNICA PETROLERA DE EEUU EN VENEZUELA

Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del planeta, con unos 303.000 millones de barriles, equivalentes al 17 % del total mundial.

La mayoría de este crudo se concentra en la Faja del Orinoco, donde predomina el petróleo extrapesado, cuya explotación exige tecnología especializada y fuertes inversiones.

En 2019, durante el primer mandato de Donald Trump, Washington impuso sanciones a la industria petrolera venezolana como parte de su estrategia para presionar la salida de Nicolás Maduro del poder.

Actualmente, Chevron es la única petrolera estadounidense que mantiene operaciones en el país. La compañía opera bajo una licencia otorgada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), que le permite importar crudo venezolano pese al régimen de sanciones.

La empresa decidió permanecer en Venezuela en 2007, cuando Chávez nacionalizó los últimos yacimientos en manos privadas y obligó a las multinacionales a aceptar la mayoría accionaria del Estado, a través de PDVSA, o retirarse del país.

Hoy, las empresas mixtas entre Chevron y PDVSA representan cerca del 27 % de la producción nacional, con un aporte aproximado de 242.000 barriles diarios.