Trump elogia a la familia del militar herido en ataque armado en Washington, los recibió en la Casa Blanca

Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió el jueves en el Despacho Oval a la familia del sargento Andrew Wolfe / Cortesía: Prensa Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió en el Despacho Oval con la familia del sargento Andrew Wolfe, miembro de la Guardia Nacional Aérea de Virginia Occidental, quien permanece hospitalizado tras resultar gravemente herido en un ataque ocurrido la semana pasada a pocas cuadras de la Casa Blanca.  

Durante el encuentro, Trump destacó la valentía del militar y compartió en su red Truth Social una fotografía junto a los padres y el hermano de Wolfe, subrayando la importancia de la familia en momentos de adversidad.  

El mandatario destacó el valor y la dedicación del sargento, así como el apoyo de su familia en estos momentos difíciles. 

“(Wolfe) está en proceso de recuperación. Sus padres, su hermano y todos sus amigos están rezando. Acabo de conocerlos en el Despacho Oval. ¡Son unos patriotas estadounidenses fantásticos!», escribió el presidente republicano.  

El ataque también dejó como víctima a la especialista del Ejército estadounidense Sarah Beckstrom, quien falleció a causa de las heridas sufridas durante el incidente. 

Su muerte conmocionó al personal militar y a la opinión pública, y Trump expresó su condolencia a familiares y compañeros de la víctima. 

El sargento Wolfe continúa recibiendo atención médica y su evolución será monitoreada de cerca. En tanto, las autoridades de seguridad investigan las circunstancias del ataque y mantienen medidas preventivas alrededor de la Casa Blanca. 

Asimismo, Trump subrayó la importancia de la protección del personal militar y de la Guardia Nacional, y reiteró su compromiso de garantizar la seguridad de quienes sirven al país en funciones críticas tanto dentro como fuera de la capital estadounidense.

Una fotografía del miembro de la Guardia Nacional Andrew Wolfe. / Cortesía: Fox News

EL COMPROMISO DE TRUMP  

En la reunión con los Wolfe, el mandatario reafirmó su compromiso de reforzar las medidas de seguridad en Washington. Anunció que se evalúan nuevas estrategias para prevenir ataques similares.  

Según medios locales, Trump aseguró que el gobierno trabaja en coordinación con las fuerzas de seguridad. En concreto, para garantizar que incidentes de esta magnitud no vuelvan a repetirse.  

El ataque sucedió la semana pasada en la víspera de acción de gracias y un ciudadano afgano que ingresó al país en 2021 fue detenido como presunto responsable de disparar contra los dos integrantes de la Guardia Nacional, quienes se encontraban en servicio patrullando las calles de la capital estadounidense.

