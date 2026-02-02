Trump se burla de Petro: dice que cambió su actitud tras la captura de Maduro, “ahora es amable”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes, 2 de febrero, desde el Despacho Oval en la Casa Blanca que su homólogo colombiano, Gustavo Petro, “cambió su actitud” tras la captura de Nicolás Maduro durante la incursión militar estadounidense en Caracas.

Según Trump, Petro, antes descrito por él como hostil y narco, ahora se muestra “amable”, lo que anticiparía —en sus palabras— una reunión “buena” y con posibilidades de recomponer la relación bilateral.

«El presidente Petro ha sido muy amable en el último mes o dos. Antes fue crítico, pero después de la incursión en Venezuela cambió mucho su actitud», dijo Trump en la Casa Blanca al ser preguntado por periodistas sobre el encuentro que tendrá con el colombiano.

Las declaraciones se producen en la antesala de un encuentro pautado para este martes, 3 de febrero, considerado decisivo para el rumbo político y económico entre ambos países.

El mandatario agregó que durante la visita de Petro hablarán del combate contra las drogas porque «cantidades tremendas salen de su país (Colombia)».

CRISIS EEUU-COLOMBIA

La cita oficial está programada para este martes a las 11:00 de la mañana en la Casa Blanca, un encuentro que busca superar la que ha sido catalogada como la peor crisis diplomática reciente entre Colombia y Estados Unidos.

La tensión escaló el 27 de septiembre, cuando Petro, durante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, llamó a soldados estadounidenses a desobedecer una orden de Trump relacionada con el conflicto en Gaza.

La respuesta fue inmediata: Washington le retiró temporalmente la visa y el presidente estadounidense lo acusó de liderar actividades de narcotráfico, además de incluirlo en la Lista Clinton junto a varios miembros de su círculo cercano.

#MUNDO | El presidente Donald Trump (@Potus) dice en el Despacho Oval que el presidente de Colombia, Gustavo Petro (@petrogustavo), cambió su actitud después de lo que pasó en Venezuela (el arresto de Nicolás Maduro). Insiste Trump en que Petro ya no es hostil como antes,… pic.twitter.com/JclYY5Yqkj — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 2, 2026

TRAS LA CAPTURA DE NICOLÁS MADURO

El clima empezó a distenderse el pasado 5 de enero, cuando ambos mandatarios sostuvieron su primera conversación telefónica desde el inicio de la crisis.

De esa llamada surgió el acuerdo para reunirse en Washington este 3 de febrero. Desde entonces, la delegación colombiana —encabezada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el embajador Daniel García-Peña— ha trabajado para anticipar escenarios y entender las prioridades de la administración Trump.

Petro, por su parte, ha calificado la reunión como “clave, fundamental y determinante”, no solo para su vida política, sino para el futuro de la región.

Los analistas coinciden en que el encuentro ocurre en un contexto de profunda desconfianza. Teresita Aya, experta en relaciones internacionales, advirtió –según citó Caracol Noticias– que la comunicación entre ambos gobiernos se ha deteriorado por el uso constante de mensajes en redes sociales, lo que “exacerba las diferencias y erosiona la confianza”.

Por ello, los asesores de Petro le habrían recomendado evitar temas altamente sensibles como la situación de Venezuela, captura de Maduro o su inclusión en la Lista Clinton, y concentrarse en los asuntos que más interesan a Washington: narcotráfico, rutas de ingreso de drogas y cooperación en seguridad.

AGENDA DE ESTADOS UNIDOS

En la agenda estadounidense, se espera que la política antidrogas y la extradición de capos sean los ejes centrales de la conversación.

Trump ha insistido en que el narcotráfico es una prioridad de su gobierno y una promesa de campaña, recordando que más de 100.000 personas mueren al año en Estados Unidos por el consumo de drogas ilícitas.

Para Aya “la visión personal de la política, de las drogas, de la visión ideológica de lo que pasa en Venezuela se tiene que quedar en la puerta». «Si queremos una reunión que empiece a generar nuevamente confianza entre las partes”, insistió.