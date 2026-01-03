Trump dijo que se mantendrán en Venezuela «hasta una transición» y advirtió sobre otro posible ataque

El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró este sábado que las fuerzas estadounidenses se mantendrán en Venezuela hasta que haya una transición de poder, pero aclaró que no lo entregarán a la actual administración.

En una rueda de prensa, Trump también advirtió que están listos para «un segundo ataque» más letal, aunque confía en que no será necesario.

«Vamos a manejar el país hasta que se pueda tener una transición segura e imparcial. No queremos vernos arrastrados a una situación donde alguien llega y volvamos a ver lo que hemos visto en los últimos años. Así que nosotros vamos a manejar el país hasta que, en algún momento, se pueda hacer una transición segura e imparcial», dijo Trump en la conferencia.

El líder republicano confirmó que «debe ser así» porque «de eso se trata».

«Queremos paz, libertad y justicia para el gran pueblo de Venezuela. Y eso incluye a muchos venezolanos que actualmente están radicados en Estados Unidos y quieren regresar a su país, a su patria. No podemos correr el riesgo de dejar que alguien asuma el control de Venezuela si no tiene el mejor interés de los venezolanos en mente. Hemos vivido décadas de eso, no lo vamos a permitir. Estamos aquí ahora, y lo que la gente no entiende, lo van a entender ahora», agregó.

POSIBILIDAD DE UN SEGUNDO ATAQUE

Asimismo, el presidente estadounidense precisó que, en caso de ser necesario, están listos para un segundo ataque. «Estamos listos para un segundo ataque en caso de que sea necesario», agregó.

Trump presumió de tener «la fuerza militar más capaz y poderosa del mundo, con destrezas que pueden amedrentar a nuestros enemigos».

«Tenemos los mejores equipos del mundo. Nadie tiene arsenales como los nuestros. Si piensan en las embarcaciones, hemos neutralizado el 97% de las drogas que viajan por mar. Cada embarcación puede matar en promedio a unas 25.000 personas. Hemos destruido el 97%. Esas drogas mayormente habían salido de un lugar llamado Venezuela», sumó.

«Ninguna otra nación del mundo pudo haber hecho lo que hizo Estados Unidos desde ayer en un período muy corto», apuntó Trump, quien agregó que las capacidades militares de Venezuela «fueron neutralizadas».

DELCY RODRÍGUEZ ASUMIÓ EL PODER, SEGÚN TRUMP

Por otra parte, Trump afirmó que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el de Estado, Marco Rubio, encabezarán la transición en Venezuela. También señaló que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió el poder, pero que obedecerá a las directrices de Washington.

«Hay una vicepresidenta que fue nombrada por Maduro. Ella fue juramentada como presidenta hace poco. Tuvo una larga conversación con Marco y dijo: ‘Vamos a hacer lo que ustedes necesiten’. Creo que fue muy amable, pero no tenía alternativa», acotó Trump.

Además, señaló que van a hacer las cosas bien. «No vamos a empezar esto para después abandonarlo; si lo abandonamos, hay cero probabilidades de volver. Lo vamos a manejar de manera profesional».

«Tenemos las mejores empresas petroleras del mundo, y vamos a utilizar ese dinero que se produzca en Venezuela. Los primeros beneficios serán para los venezolanos, y debo enfatizar esto: la gente que salió forzosamente de Venezuela y la gente que está en Venezuela, algunos quizás se quedarán, otros van a regresar», sentenció.

NO HABLÓ CON PUTIN SOBRE MADURO

Trump además detalló que en su conversación del lunes con su homólogo ruso, Vladimir Putin, no habló sobre sus planes de capturar a Maduro. «No, nunca hablamos de Maduro», agregó.

Agregó que si Estados Unidos terminara administrando Venezuela durante años, no les costaría nada, «porque el dinero generado por el petróleo sería sustancial».

«Queremos seguridad allí; queremos tener como vecinos a países que no estén acogiendo a nuestros enemigos de todas partes del mundo; no queremos eso. Pero vamos a reconstruir, no vamos a gastar dinero. Las empresas petroleras irán allí, van a invertir, vamos a usar el petróleo que debimos haber usado hace tiempo y vamos a ser reembolsados por la producción petrolera. Así que esto va a ser algo muy importante», puntualizó.