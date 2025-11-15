Trump dice que «ya tomó una decisión» sobre Venezuela en medio de tensiones por la Operación Lanza del Sur en el Caribe

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló este viernes, 14 de noviembre, que ya «tomó una decisión respecto a Venezuela», aunque se negó a compartir detalles sobre las acciones que planea ejecutar.

Durante un breve encuentro con periodistas, desde el Air Force One (Avión Presidencial de Estados Unidos), Trump expresó que «ya tomó una decisión sobre Venezuela, pero no puede decir cuál es».

La declaración, realizada tras una serie de supuestas reuniones con altos mandos del Pentágono, ha generado inquietud tanto en Washington como en América Latina. Se especula sobre una posible intervención militar directamente en terreno venezolano.

De acuerdo con fuentes de CBS News, durante los últimos días, Trump se reunió en la Casa Blanca con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine.

Según estas fuentes, se le presentó una “variedad de opciones” militares, incluyendo operaciones terrestres y ataques selectivos en el Caribe.

Estas deliberaciones se dan en el contexto de una ofensiva antidrogas. La misma ha involucrado la destrucción de embarcaciones vinculadas al narcotráfico y el refuerzo de la presencia militar estadounidense en la región.

#BREAKING: President Trump says he’s ‘made up his mind’ on Venezuela but can’t say what it is pic.twitter.com/84BuKrnfzc — Rapid Report (@RapidReport2025) November 15, 2025

OPERACIÓN LANZA DEL SUR

De hecho, este mismo viernes, en una nueva escalada de su estrategia militar contra el narcotráfico en el hemisferio occidental, Estados Unidos reportó un nuevo ataque contra una embarcación sospechosa de transportar drogas en el mar Caribe, que dejó un total de cuatro muertos el lunes.

La información sobre este nuevo bombardeo se reveló un día después de que el Departamento de Guerra de los Estados Unidos anunció la “Operación Lanza del Sur”. Se trata de una ofensiva militar liderada por el Comando Sur y la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, con el objetivo de expulsar a los llamados narcoterroristas del hemisferio occidental y reforzar la seguridad regional.

“Esta misión defiende nuestra patria. Expulsa a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege a nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente. El hemisferio occidental es la vecindad de Estados Unidos, y la protegeremos”, declaró el secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, a través de su cuenta en la red social X. Añadió que “el presidente Trump ordenó la acción”.

El mismo miércoles, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, declaró a la prensa, tras una reunión del Grupo de los Siete en Canadá, que el foco operativo está puesto en frenar el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense. En concreto, mediante el combate a “narcoterroristas organizados”.

On Nov. 10, at the direction of Secretary of War Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist Organization. Intelligence confirmed that the vessel was involved in illicit narcotics smuggling,… pic.twitter.com/eptSZvVF6x — U.S. Southern Command (@Southcom) November 14, 2025

EL MENSAJE DE MADURO

En tanto, Nicolás Maduro envió también este viernes un mensaje al «pueblo» de Estados Unidos. Pidió que «paren la mano enloquecida» que «lleva una guerra» a la región. Todo, mientras que la Casa Blanca refuerza el despliegue militar en el mar Caribe.

Maduro participó en el ‘Encuentro de juristas en defensa del derecho internacional’ en Caracas. Durante su alocución, consideró que «la juventud» de Estados Unidos «se están levantando en valores» y «no quiere guerra».

«La inmensa mayoría del pueblo estadounidense menos quiere una guerra en América. Entonces, hay que tocar puerta para que se abra la consciencia», acotó Maduro, quien hizo una petición a la ciudadanía norteamericana.