Cuatro muertos dejó nuevo ataque a embarcación en el Caribe en medio de la Operación Lanza del Sur

En una nueva escalada de su estrategia militar contra el narcotráfico en el hemisferio occidental, Estados Unidos reportó un nuevo ataque contra una embarcación sospechosa de transportar drogas en el mar Caribe, que dejó un total de cuatro muertos.

El Comando Sur de EEUU confirmó el operativo a través de sus redes sociales, donde compartió imágenes de la lancha acelerando antes de ser alcanzada por el poder de fuego estadounidense y quedar envuelta en llamas este lunes, 10 de noviembre.

Este ataque representa el vigésimo bombardeo realizado por las fuerzas estadounidenses desde el inicio de la campaña lanzada por la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. La misma tiene como objetivo “expulsar a los narcoterroristas del hemisferio” y proteger a la población estadounidense de la amenaza del narcotráfico.

El comando señaló, que la inteligencia confirmó, que la embarcación “estaba involucrada en el contrabando ilícito de narcóticos, transitando por una ruta conocida de narcotráfico y transportando narcóticos”.

On Nov. 10, at the direction of Secretary of War Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist Organization. Intelligence confirmed that the vessel was involved in illicit narcotics smuggling,… pic.twitter.com/eptSZvVF6x — U.S. Southern Command (@Southcom) November 14, 2025

OPERACIÓN LANZA DEL SUR

La información sobre el nuevo bombardeo se reveló un día después de que el Departamento de Guerra de los Estados Unidos anunció la “Operación Lanza del Sur”, una ofensiva militar liderada por el Comando Sur y la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, con el objetivo de expulsar a los llamados narcoterroristas del hemisferio occidental y reforzar la seguridad regional.

“Esta misión defiende nuestra patria. Expulsa a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege a nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente. El hemisferio occidental es la vecindad de Estados Unidos, y la protegeremos”, declaró el secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, a través de su cuenta en la red social X y añadió que “el presidente Trump ordenó la acción”.

Vale descartar, que una vez se concrete la llegada del portaaviones USS Gerald R. Ford, la misión englobará casi una docena de barcos de la Marina de Estados Unidos y aproximadamente 12.000 marineros e infantes de marina.

El lanzamiento de la operación Lanza del Sur se anunció, a su vez, horas después de que el medio estadounidense CBS News informara que altos mandos militares presentaron este miércoles al presidente Trump supuestas opciones actualizadas para posibles operaciones en Venezuela. Se incluyeron hipotéticos ataques terrestres. Esto, según múltiples fuentes familiarizadas con las reuniones en la Casa Blanca.

Según las fuentes, el mismo Hegseth, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, y otros altos funcionarios informaron al presidente sobre las opciones militares para los próximos días.

El mismo miércoles, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, declaró a la prensa, tras una reunión del Grupo de los Siete en Canadá, que el foco operativo está puesto en frenar el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense. En concreto, mediante el combate a “narcoterroristas organizados”.