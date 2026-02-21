EEUU

Trump dice que subirá el nuevo arancel global a un 15 %

Caraota Digital
Por Caraota Digital
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
Trump dice que subirá el nuevo arancel global a un 15 %
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos / Archivo

(EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado que subirá a un 15 % el nuevo arancel global, que comprende a las importaciones de todos los países, el cual aprobó este viernes después de que el Supremo fallara en contra de su política de gravámenes.

Así lo anuncio el mandatario en una publicación en la plataforma Truth Social, donde aseguró que el aumento será «de inmediato».

Leer Más

EEUU actualizó lista de licencias y autoriza a reconocida petrolera francesa para operar en Venezuela
VIRAL: Con canoas, cañas de pescar y retando el peligro salieron en plenas inundaciones en Florida
Planeaba asesinar al vicepresidente JD Vance con un fusil automático, así lo descubrieron

La ley que usó el mandatario en la nueva orden ejecutiva de aranceles solo permite incrementar los gravámenes hasta un 15 % y en períodos de 150 días, por lo que no está claro cómo se articulará a largo plazo.

LEA TAMBIÉN: ¿QUÉ ES LA SECCIÓN 122?: EL ‘SALVAVIDAS’ DE 1974 CON EL QUE TRUMP BUSCA IMPONER SUS ARANCELES

El dictamen del Supremo, emitido este viernes, afecta a la tarifa global base a las importaciones extranjeras y los llamados gravámenes «recíprocos» a los socios comerciales de la mayor economía del mundo, junto a aranceles adicionales del 25 % a México y a Canadá.

También, se incluyen las decisiones del republicano de aumentar hasta un 50 % los aranceles a Brasil y la India como represalia por el enjuiciamiento a su aliado, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, y la compra de crudo ruso, respectivamente.

Antes de firmar la nueva ley, Trump había criticado abiertamente el actuar del Supremo durante una conferencia de prensa improvisada en la Casa Blanca. EFE

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Falsa doctora cayó en Miami tras ofrecer tratamientos con botox por Instagram, así fue detenida
Venezuela
Denuncian que cerca de 100 presos políticos iniciaron huelga de hambre en El Rodeo I
Venezuela
Revelaron cuál fue la causa oficial de fallecimiento del reconocido rapero Lil Poppa
Caraota Show