¿Qué es la Sección 122?: el ‘salvavidas’ de 1974 con el que Trump busca imponer sus aranceles

La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de recurrir a la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 marca un giro inesperado en la estrategia arancelaria de su administración, tras el revés sufrido este viernes, 20 de febrero, ante la Corte Suprema.

Lo primero a destacar, es que esta disposición, prácticamente olvidada durante medio siglo, permite imponer aranceles temporales de hasta 15 % durante un máximo de 150 días en situaciones de crisis de balanza de pagos.

Con ella, el presidente Trump busca reinstalar un arancel global del 10 % que sustituya a las medidas recientemente anuladas por el tribunal, al tiempo que envía un mensaje político de firmeza frente a lo que considera una interferencia judicial injustificada.

Trump calificó de “vergonzosa” la actuación de algunos magistrados, demostrando su frustración por la anulación de los aranceles previos y prometiendo “grandes alternativas” para proteger la economía estadounidense.

Su reacción no solo refleja el choque entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, sino también la intención de mantener viva una agenda proteccionista que ha sido central en su segundo mandato.

ES UNA «VÍA INMEDIATA»

La Sección 122, aunque limitada en duración y alcance, ofrece una vía inmediata para sostener esa política mientras se diseñan herramientas más duraderas.

El atractivo de este mecanismo radica en su flexibilidad procedimental: no exige investigaciones previas, consultas ni la invocación de seguridad nacional.

Esto permite a la Casa Blanca actuar con rapidez, en un escenario que describe como crítico para la economía estadounidense.

🇺🇸‼️ | Donald Trump se desahogó tras el fallo en contra y dejó un duro ataque hacia los jueces conservadores de la Corte Suprema como Barrett, Gorsuch y Roberts: «Estoy avergonzado y decepcionado por la falta de valentía. Los países extranjeros que llevan años estafándonos están… pic.twitter.com/1gzgDva5D9 — UHN Plus (@UHN_Plus) February 20, 2026

¿QUÉ HARÁ TRUMP EN ESOS 150 DÍAS?

Durante los 150 días de vigencia, la administración planea activar nuevas investigaciones bajo la Sección 301, un instrumento más robusto que podría derivar en aranceles permanentes si se concluye que existen prácticas comerciales desleales por parte de otros países.

Como se detalló, la reciente sentencia de la Corte Suprema restringió el uso de la Ley de Facultades Económicas de Emergencia Internacional (IEEPA) como base para imponer aranceles, obligando a la administración a explorar alternativas legales, que Trump aseveró son muchas y «excelentes».

Cabe destacar, que la Sección 122, concebida originalmente para enfrentar emergencias en los pagos internacionales durante la transición al sistema de tipos de cambio flotantes en 1973, nunca había sido utilizada porque las políticas monetarias y fiscales asumieron ese rol estabilizador en décadas posteriores.

¿LUEGO DE CUMPLIDO EL LAPSO QUÉ SUCEDE?

Las medidas de la Sección 122 expiran automáticamente después de 150 días (aproximadamente 5 meses) a menos que el Congreso las extienda, y no se requiere una investigación o consulta previa, lo que permite una acción ejecutiva inmediata.