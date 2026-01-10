Trump dice que seguramente se reúna con autoridades de Venezuela o Delcy Rodríguez «muy pronto»

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, consideró este viernes, 9 de enero, que seguramente se reúna «muy pronto» con Delcy Rodríguez o representantes de Venezuela, con quienes aseguró tener una relación «muy buena», pese a que el pasado 3 de enero ordenó la ejecución de una incursión militar en Caracas, que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

«Probablemente me reuniré con varios representantes de Venezuela muy pronto. Aún no lo hemos programado, pero la relación que tenemos con quienes gobiernan Venezuela es muy buena», dijo Trump en el transcurso de una reunión en la Casa Blanca con representantes de grandes petroleras para explorar el futuro del sector energético del país sudamericano.

«Las gestiones con ellos están yendo muy bien. Creo que han sido muy inteligentes en la forma en que han actuado con nosotros, francamente, porque todo ese lugar podría haber sido arrasado con un solo ataque más, y no queríamos hacer eso», indicó Trump, quien reiteró que canceló la opción de un nuevo operativo militar en Venezuela.

Cuando se le preguntó si ve a Venezuela liderada por Delcy Rodríguez como un aliado de Estados Unidos, Trump dijo: «En este momento, parecen ser un aliado».

«Creo que seguirá siendo un aliado», dijo, y agregó: «No queremos tener a Rusia allí. No queremos tener a China allí».

«Estábamos planeando una segunda ola, pero la primera fue tan poderosa, tan buena y tan fuerte, y francamente, la gente del país realmente hizo lo correcto. Fueron inteligentes. Hicieron lo correcto. No querían pasar por una segunda ola», sostuvo.

Asimismo, el mandatario republicano, advirtió que Estados Unidos todavía tiene una «enorme cantidad de los barcos más poderosos del mundo» frente a las costas de Venezuela.

Sin embargo, volvió a matizar. «No creo que tengamos que usar eso», dijo. «Me alegra decirlo. No creo que tengamos que usarlo en absoluto», repitió.