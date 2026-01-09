Trump «defendió» decisión de tomar control de petróleo de Venezuela ante líderes de compañías de EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió este viernes, 9 de enero, ante los principales ejecutivos de la industria petrolera su decisión de asumir el control del petróleo venezolano, argumentando que la medida evitó que potencias rivales como China y Rusia expandieran su influencia en el hemisferio occidental.

Según afirmó, si Washington no hubiera intervenido, ambos países habrían tomado posiciones estratégicas dentro del sector energético venezolano, algo que —dijo— su administración no estaba dispuesta a permitir.

«Una cosa que creo que todos deben saber es que si no hubiéramos hecho esto, China o Rusia lo habrían hecho», dijo a los ejecutivos petroleros.

«Les dije a China y a Rusia: ‘Nos llevamos muy bien con ustedes, los apreciamos mucho, no los queremos allí'», continuó. «No van a estar allí. Y si no hubiéramos hecho esto, China y Rusia habrían estado allí; tal vez ambas habrían estado juntas, pero ahora no van a estar allí», insistió Trump.

Sobre las relaciones entre Venezuela, China y Rusia, en lo que respecta al petróleo, dijo: China puede comprar «todo el petróleo que quiera de nosotros» y Rusia «puede obtener todo el petróleo que necesite de nosotros».

Asimismo, el mandatario republicano aseguró que Estados Unidos pondrá a disposición el petróleo venezolano «casi de inmediato».

«NOS ROBARON NUESTRO PETRÓLEO»

Trump también justificó el control reiterando que Estados Unidos ayudó a construir la infraestructura petrolera de Venezuela, pero luego el país «robó» esos activos.

«Nos robaron nuestros activos como si fuéramos bebés», dijo a los ejecutivos petroleros. «Y Estados Unidos no hizo absolutamente nada al respecto, así que ahora estamos haciendo todo lo posible al respecto», añadió.

«Así que nos robaron, y se lo arrebataron los socialistas y comunistas de aquel entonces, y Venezuela iba muy mal, muy mal», continuó. «Y con todo el petróleo que tienen, no producen casi nada», agregó.

«Estamos recuperando lo que nos arrebataron», dijo. «Nos arrebataron nuestra industria petrolera; nosotros construimos toda esa industria petrolera», acotó.

El encuentro, realizado este viernes, forma parte de la estrategia energética que la administración Trump ha venido articulando en medio de un renovado interés por el crudo venezolano y su impacto en el mercado estadounidense.

Ejecutivos de Chevron, Exxon, ConocoPhillips y más de una docena de empresas más estuvieron presentes en el evento en la Sala Este de la Casa Blanca.

El secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario de Energía, Chris Wright, y el secretario del Interior, Doug Burgum, también estuvieron presentes.

La portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, afirmó que el presidente y los ejecutivos petroleros discutieron «oportunidades de inversión que restaurarán la infraestructura petrolera venezolana».

RECONSTRUCCIÓN DE INDUSTRIA PETROLERA

Como se sabe, Trump ha presentado las enormes reservas de crudo de Venezuela como una oportunidad para apuntalar la recuperación económica del país y, al mismo tiempo, generar beneficios para los consumidores y para las empresas del sector energético en Estados Unidos.

En una entrevista concedida a Sean Hannity, de Fox News, y transmitida el jueves en la noche, el mandatario afirmó que espera que las compañías petroleras destinen al menos 100.000 millones de dólares a “reconstruir por completo la infraestructura petrolera” de la nación sudamericana.