Trump dice que se «encariñó mucho» con Venezuela y destaca ‘independencia y dominio energético’ de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a colocar este miércoles, 11 de febrero, a Venezuela en el centro de su discurso energético al asegurar que su administración se ha “encariñado mucho” con el país suramericano resaltando los acuerdos petroleros.

Durante un acto en la Casa Blanca, el mandatario afirmó que Estados Unidos está reafirmando su “independencia y dominio energético” y volvió a destacar que 50 millones de barriles de petróleo venezolano se encuentran en ruta hacia Houston para su refinación, como parte de los acuerdos bilaterales alcanzados en los últimos meses.

«Reafirmamos nuestro compromiso con la independencia y el liderazgo energético estadounidense», expresó el mandatario estadounidense.

«Tenemos un nuevo grupo de personas con el que nos hemos vuelto muy cercanos, llamado Venezuela. En este momento, tenemos 50 millones de barriles de petróleo en camino a Houston para su refinado», enfatizó Trump.

Las declaraciones las hizo Trump, luego de recibir un premio de industriales por ser el «campeón indiscutible del carbón», durante un acto en la Casa Blanca en el que ordenó al Departamento de Defensa comprar electricidad procedente de plantas que utilicen ese combustible.

REUNIÓN WRIGHT – RODRÍGUEZ EN VENEZUELA

En tanto, en Caracas, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, sostuvo una reunión este mismo miércoles con Delcy Rodríguez, autoridad ‘interina’ de Venezuela.

Tras el encuentro, Wright aseguró que Trump tiene un “compromiso apasionado” por transformar la relación bilateral, rota desde 2019, y destacó que ambos gobiernos conversaron con “franqueza” sobre las oportunidades y desafíos que enfrentan.

Según el funcionario, el objetivo de la Casa Blanca es impulsar comercio, paz, prosperidad y empleo en Venezuela mediante una asociación energética de largo plazo.

«Quiere transformar la relación entre Estados Unidos y Venezuela. Trae una agenda para convertir a las Américas grandes de nuevo (…) Traer a comercio, paz, prosperidad, trabajos y oportunidades al pueblo de Venezuela», acotó Wright.

El secretario subrayó que «no solo se trata de palabras», sino que tienen «planes y acciones específicas» para el país. También afirmó que Trump no busca «conflicto o acciones militares».

«Nuestro gobierno ha trabajado siete días a la semana para emitir licencias. Existiendo negocios y nuevos negocios que quieren entrar, las compañías nacionales venezolanas pueden comprar productos, invertir dinero, aumentar la producción petrolera y crear empleos», agregó Wright.

La visita de Wright —calificada como “histórica” por el Departamento de Energía— se produce tras la reapertura de la misión diplomática estadounidense en Caracas. También en medio de un renovado acercamiento entre ambos países.

De esta manera, Washington y Caracas oficializaron una “asociación productiva” en sectores como petróleo, gas, minería y energía eléctrica. Ahora, el funcionario estadounidense se prepara para visitar yacimientos petrolíferos venezolanos.

Este acercamiento, enmarcado en la agenda de Trump para “hacer a las Américas grandes de nuevo”, marca un giro significativo tras años de tensiones y se da después de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero durante una operación militar en Caracas.