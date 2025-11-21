EEUU

Trump dice que pronto hablará con Maduro: «Tengo algo muy específico que decir»

Foto: CNN

En medio del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, el presidente Donald Trump señaló este viernes que pronto hablará con Nicolás Maduro

«Hablaré con él en un futuro no muy lejano» acotó durante una entrevista ofrecida a Fox News Radio.

Sin embargo, no ofreció detalles sobre los temas que ambos van a conversar. «No puedo decirte qué, pero tengo algo muy específico que decir», dijo.

Asimismo, sostuvo que Estados Unidos va a estar «muy involucrado» en el tema sobre Venezuela.

Vale recordar que hace unos días, Trump había mencionado la posibilidad de iniciar un diálogo con Nicolás Maduro.

Durante una rueda de prensa, un reportero le preguntó si ya había conversado con Maduro, a lo que el mandatario estadounidense respondió: «No».

«Él quiere hablar, sí. Estoy dispuesto a hablar. Yo hablo con todo el mundo», añadió, al tiempo que recalcó que aún no han tenido ningún diálogo. «Él quiere hacerlo», comentó.

En esta línea, hizo énfasis en las malas relaciones diplomáticas que han tenido ambos países en los últimos años. «Nos trataron muy mal. Mandaron a toda su población carcelaria a los Estados Unidos y los estamos sacando rápidamente».

Asimismo, volvió a responsabilizar al gobierno de Nicolás Maduro por el narcotráfico hacia su país. «Envía drogas a Estados Unidos y otras cosas. Nos trató mal», insistió.

MADURO SOBRE TRUMP

Aunque, Maduro ha expresado que si Donald Trump decide atacar «militarmente» a Venezuela sería «el fin político» del presidente de Estados Unidos.

«Quieren que el presidente Trump cometa el error más grave de toda su vida y se meta militarmente contra Venezuela, lo cual sería el fin político de su liderazgo y de su nombre, y lo están azuzando, provocando», indicó.

Durante su programa semanal ‘Con Maduro+’, acotó que esa provocación «no solo viene de sus adversarios y enemigos conocidos, que él sabe quienes son, sino que tiene gente a su alrededor que ya calcula en función de la era post Trump y no le importa nada hacerle un daño».

«Lo están llevando a un desfiladero», expresó.

