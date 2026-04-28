VIDEO: Trump estalla contra periodista por revelar el amenazante ‘manifiesto’ del hombre que intentó asesinarlo

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, negó las insinuaciones contenidas en el supuesto ‘manifiesto’ de Cole Thomas Allen, –el hombre de 31 años acusado de intentar irrumpir armado en la cena de corresponsales de la Casa Blanca para asesinar al mandatario–, y rechazó que los escritos incluyeran acusaciones válidas sobre su conducta personal.

Durante una entrevista con la periodista Norah O’Donnell para 60 Minutes, el presidente Trump fue consultado sobre los fragmentos del texto atribuido a Allen, en los que el sospechoso hacía referencias ofensivas hacia miembros de su administración y a él mismo.

Trump respondió con firmeza que no había cometido ninguno de los actos insinuados y cuestionó que el programa y la periodista diera lectura pública a lo que calificó como «basura» escrita por «una persona enferma».

«Yo no soy un violador. No violé a nadie», afirmó. También negó otras insinuaciones: «No soy pedófilo. No soy nada de eso», enfatizó.

¿QUÉ SE DICE EN EL MANIFIESTO CONTRA TRUMP?

Según informa The New York Post, el presunto autor del tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca envió un manifiesto crítico con el presidente Donald Trump a su familia antes de supuestamente abrir fuego en el hotel Washington Hilton.

Según el medio, el manifiesto revelaba que Allen supuestamente quería asesinar a funcionarios del Gobierno de Trump, incluyendo al magnate.

«Poner la otra mejilla es algo que se hace cuando uno mismo es oprimido», escribió.

Asimismo, Allen enumeró algunas de las medidas del Gobierno de Trump que, según él, le llevaron a abrir fuego.

«No soy la persona violada en un campo de detención. Ni el pescador ejecutado sin juicio», dijo.

«No soy un estudiante que murió en una explosión, ni un niño que murió de hambre, ni una adolescente abusada por los muchos criminales de este gobierno. Poner la otra mejilla cuando otra persona es oprimida no es un comportamiento cristiano; es complicidad en los crímenes del opresor», agregó.

«Ya no estoy dispuesto a permitir que un pedófilo, violador y traidor manche mis manos con sus crímenes», escribió en referencia al presidente.

Allen también explicó cómo planeaba llevar a cabo su ataque.

«Para minimizar las bajas, también usaré perdigones en lugar de balas (tienen menor penetración a través de las paredes)», señaló.

Y continuó: «Aun así, pasaría por encima de casi todos los presentes para llegar a los objetivos si fuera absolutamente necesario (dado que la mayoría de la gente eligió asistir a un discurso de un pedófilo, violador y traidor, y por lo tanto es cómplice), pero realmente espero que no llegue a ese extremo».

“El llamado manifiesto es algo impresionante de leer, señor presidente”: ya tienes el video completo con subtítulos en español listo para ver aquí mismo. Revive el momento en que Trump explota al escuchar cómo lo cita el reportero. — creado por TranslateMom ¿Te parece justa la… pic.twitter.com/10MPfiKyxT — TranslateMom (@TranslateMom) April 27, 2026

«FALTA DE SEGURIDAD EN LA CENA»

El manifiesto también destacó la «increíble» falta de seguridad en el Washington Hilton. Afirmó, que agentes iraníes, podrían haber acudido a la cena con armamento más letal y «nadie se habría dado cuenta de nada».

«Lo primero que noté al entrar al hotel fue la arrogancia», escribió Allen. «Entro con varias armas y ni una sola persona allí considera la posibilidad de que yo pueda ser una amenaza», acotó.

«La seguridad del evento está completamente fuera, centrada en los manifestantes y los recién llegados, porque al parecer nadie pensó en qué pasaría si alguien se registra el día anterior», dijo.

Y remató: «Este nivel de incompetencia es una locura, y espero sinceramente que se corrija para cuando este país vuelva a tener un liderazgo verdaderamente competente».