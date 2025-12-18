Trump dice que no necesita permiso del Congreso de EEUU para atacar a cárteles de drogas vía terrestre

El presidente de EEUU, Donald Trump, insistió este jueves, 18 de diciembre, en que no necesita autorización del Congreso para realizar bombardeos sobre intereses del narcotráfico que estén radicados sobre suelo venezolano, aunque a su vez admitió que no le importaría compartir la información de antemano con el legislativo.

«No me importaría contárselo (al Congreso), pero no es para tanto. Solo espero que no lo filtren. No tengo por qué decírselo, ya está comprobado», dijo Trump en un acto en la Casa Blanca al ser preguntado por periodistas.

Las declaraciones de Trump sobre el tema, se registraron después de que en días recientes haya redoblado su presión sobre Nicolás Maduro y advertido que EEUU pronto empezará a realizar ataques sobre «objetivos terrestres».

El martes, el presidente estadounidense anunció en redes sociales que Washington bloquearía todos los petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela con crudo abordo y acusó al chavismo de robar yacimientos y activos petrolíferos estadounidenses, haciendo aparente referencia a las expropiaciones ejecutadas durante el Gobierno de Hugo Chávez.

«Lo queremos de vuelta. Nos quitaron nuestros derechos petroleros, a pesar de que hay mucho petróleo allí, como saben, expulsaron a nuestras empresas, y lo queremos de vuelta», declaró a la prensa este miércoles el mismo Trump.

«Es un bloqueo, no vamos a dejar pasar a nadie que no debería pasar. Se lo llevaron ilegalmente», agregó el mandatario.

🇺🇸🇻🇪 | Periodista: "Señor Presidente, ¿buscará autorización del Congreso para cualquier ataque terrestre contra algún cártel en Venezuela?". Trump: "No tengo por qué decírselo, está comprobado, pero no me importaría en absoluto. Solo espero que no lo filtren. Ya sabes, hay gente… pic.twitter.com/Lp3ZMBGKE8 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 18, 2025

¿QUÉ DIJO EL TRUMP SOBRE LOS BUQUES?

Como se señaló, este martes, 16 de diciembre, Trump ordenó bloquear totalmente los barcos petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela.

“Venezuela está completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica. Esta solo crecerá. Y la conmoción para ellos será como nunca antes la han visto. Hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron previamente”, publicó Trump en las redes sociales.

“El régimen ilegítimo de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse, el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro. Por el robo de nuestros activos, y por muchas otras razones, incluyendo el terrorismo, el narcotráfico y la trata de personas, el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera”, agregó el mandatario estadounidense.

Y continuó: “Por lo tanto, hoy ordeno un bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela. Los inmigrantes ilegales y criminales que el régimen de Maduro ha enviado a Estados Unidos durante la débil e inepta administración de Biden están siendo devueltos a Venezuela a un ritmo acelerado”.

Asimismo, Trump remató en su mensaje: «Estados Unidos no permitirá que criminales, terroristas ni otros países roben, amenacen o dañen a nuestra nación. Ni permitirá que un régimen hostil se apodere de nuestro petróleo, tierras ni ningún otro activo. Todo lo cual debe ser devuelto a Estados Unidos. Inmediatamente. ¡Gracias por su atención a este asunto!».