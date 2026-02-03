Trump dice que 50 millones de barriles de petróleo de Venezuela “se dirigen a Houston»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este martes, 3 de febrero, que «millones de barriles de petróleo venezolano» ya están en tránsito hacia las refinerías de Houston, en el marco de los acuerdos alcanzados tras la captura de Nicolás Maduro hace un mes.

Según Trump, unos 50 millones de barriles se dirigen actualmente a Texas, producto de las relaciones entre Washington y las autoridades interinas venezolanas encabezadas por Delcy Rodríguez.

Trump aseguró que la relación con los «líderes» en Caracas es “muy buena” y reiteró su disposición a coordinar acciones con Colombia para enfrentar a grupos armados presentes en territorio venezolano.

«Recibimos 50 millones de barriles de petróleo, que ahora mismo se dirigen a Houston, y nos llevamos muy bien con ellos (Venezuela), pero vamos a trabajar con ellos», precisó Trump.

«Vamos a trabajar en conjunto con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, para combatir los grupos guerrilleros y organizaciones terroristas en Venezuela. Bueno, ellos quieren que yo haga eso, y lo haremos. Nos llevamos muy bien en Venezuela con los líderes, muy bien», insistió el mandatario estadounidense desde el Despacho Oval.

REFINADORES EN ESTADOS UNIDOS

En tanto, el incremento de los envíos ha generado tensiones en el mercado estadounidense del Golfo de México, donde los refinadores intentan absorber la rápida llegada de crudo pesado venezolano.

El pacto de 2.000 millones de dólares firmado el mes pasado abrió la puerta a un flujo que ya está presionando los precios y dejando algunos cargamentos sin comprador, según la agencia de noticias Reuters.

Aunque las exportaciones venezolanas a Estados Unidos casi se triplicaron en enero, la demanda interna sigue siendo insuficiente para cumplir la meta de Trump de redirigir la mayor parte del petróleo de Venezuela hacia el mercado estadounidense, detalla el medio.

Empresas como Vitol y Trafigura, recientemente autorizadas por Washington para comercializar crudo venezolano, han cerrado acuerdos iniciales con refinadores de Estados Unidos y Europa.

Sin embargo, la competencia se intensifica debido al rápido aumento de las exportaciones de Chevron, la única gran petrolera estadounidense que opera en Venezuela.

Operadores del sector advierten que la oferta supera la capacidad de compra de las refinerías del Golfo, algunas de las cuales requieren ajustes técnicos para procesar volúmenes mayores de crudo pesado.

MERCADO INTERNACIONAL

El repunte de la producción y exportación venezolana también ha reconfigurado el mapa global de destinos. China, antes principal comprador, no ha recibido cargamentos desde la captura de Maduro, mientras evalúa la situación y responde a la presión estadounidense para evitar compras a precios preferenciales.

En paralelo, India emerge como un posible nuevo destino, especialmente tras el acuerdo comercial anunciado por Trump, que incluye incentivos para que Nueva Delhi sustituya petróleo ruso por suministros estadounidenses y, potencialmente, venezolanos, como lo informó el mismo presidente republicano.

A pesar del crecimiento acelerado, el mercado enfrenta desafíos logísticos y comerciales. Barcos fletados por Chevron han tenido que esperar días para descargar en puertos estadounidenses, mientras comerciantes negocian nuevas fechas de entrega tras retrasos provocados por el bloqueo previo.

Aunque todas las cargas han sido vendidas antes de zarpar, una parte importante del petróleo exportado por Vitol y Trafigura permanece almacenado en el Caribe sin comprador final.

Con las exportaciones totales venezolanas elevándose a unos 800.000 barriles diarios, el reacomodo del mercado global continúa, marcado por la supervisión estadounidense.