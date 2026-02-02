Estados Unidos renovó y amplió protección de Citgo frente a acreedores en el caso de los bonos Pdvsa 2020

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, renovó la protección legal que impide a los acreedores de los bonos Pdvsa 2020 ejecutar las garantías asociadas a Citgo Petroleum, la filial de la estatal petrolera venezolana en el país norteamericano.

La medida, formalizada mediante la Licencia General N.º 5U, extiende esta salvaguarda sobre Citgo hasta el 20 de marzo de 2026 y mantiene bajo supervisión estadounidense cualquier acción que pueda afectar la estructura accionaria de la refinería venezolana con sede en Houston.

Esta prórroga se inscribe dentro del marco de sanciones que Washington aplica desde 2019 a Venezuela y a la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Los bonos Pdvsa 2020, emitidos con un cupón de 8,5 %, están respaldados por el 50,1 % de las acciones de Citgo, lo que convierte a la filial en un activo estratégico y altamente vulnerable ante litigios internacionales.

Sin la protección de la OFAC, los tenedores de estos títulos tendrían la facultad de ejecutar las garantías y tomar control de la compañía en caso de impago, según recordó la agencia de noticias Reuters.

PROTECCIÓN A CITGO

Asimismo, se precisó que la Licencia General N.º 5U no elimina las sanciones vigentes contra Pdvsa ni contra el Estado venezolano, pero sí suspende temporalmente los derechos de los acreedores sobre las garantías de los bonos Pdvsa 2020.

Con ello, Estados Unidos busca evitar cambios abruptos en la propiedad de Citgo mientras se define su futuro legal y financiero.

La medida reemplaza y amplía disposiciones previas emitidas en 2025, consolidando el rol de la OFAC como árbitro clave en el destino de uno de los activos más valiosos y disputados de Venezuela en el extranjero.

RECLAMOS DE ACREEDORES

La extensión de la licencia llega en un momento especialmente delicado para Citgo, que fue objeto de una venta ordenada por una corte de Delaware a finales de 2025 como parte de un proceso de subasta de PDV Holding para satisfacer reclamos de acreedores vinculados a Venezuela.

Aunque ya existe un comprador seleccionado, la operación no puede completarse sin que la OFAC modifique o levante la licencia que actualmente impide cualquier transferencia forzosa de control. La protección renovada, por tanto, congela temporalmente el avance de ese proceso judicial.

Desde que se adoptara sanciones en 2019, Citgo opera de manera separada de su casa matriz en Caracas y bajo juntas administradoras designadas por la oposición venezolana.

Las restricciones estadounidenses han impedido que acreedores ejecuten garantías sobre activos estratégicos, como las acciones de la refinería.

En paralelo, Citgo recibió recientemente autorización para acceder a crudo venezolano por primera vez en siete años, mediante exportaciones gestionadas por Vitol y Trafigura bajo licencias individuales, en un intento por aliviar inventarios y facilitar flujos energéticos entre Venezuela y las refinerías bajo su control.