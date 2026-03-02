Secretario de Guerra dice que medidas contra Irán no buscaban un cambio de régimen y se refirió al despliegue de tropas

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, declaró este lunes, 2 de marzo, que su país no tiene tropas desplegadas en territorio iraní, aunque no descartó la posibilidad de un futuro envío de fuerzas terrestres como parte de la operación militar en curso contra la República Islámica, donde dijo la guerra no tenía como propósito un cambio de régimen.

En rueda de prensa, Hegseth evitó dar detalles sobre los próximos pasos de Estados Unidos en Irán, subrayando que la estrategia se mantiene bajo reserva y las decisiones se tomarán conforme avance la operación.

Hegseth recalcó que «esta no es una guerra de cambio de régimen», aunque agregó que como resultado de la operación «el régimen ha cambiado».

«Hicieron todo lo posible por lograr una verdadera diplomacia, ofreciendo un camino tras otro hacia la paz. Lo intentaron una y otra vez, intentos serios de paz. Pero Teherán no estaba negociando; estaba perdiendo el tiempo», sostuvo.

Y remató: «Los islamistas radicales no pueden tener una bomba nuclear que empuñen contra el mundo. El presidente Trump les dio todas las oportunidades. En última instancia, esas ambiciones nucleares —que nunca cesaron— son algo que debía abordarse (en las conversaciones)».

La ofensiva, denominada “Furia Épica”, fue lanzada el pasado sábado en coordinación con Israel y ha tenido un impacto significativo en la estructura de poder iraní.

Durante los ataques, fue asesinado el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, junto con gran parte de la cúpula militar del país.

Este hecho ha marcado un punto de inflexión en el conflicto, generando una respuesta inmediata de Teherán, que prometió vengar la muerte del ayatolá y ha iniciado ataques aéreos contra Israel y varias naciones árabes con presencia militar estadounidense.

.@SecWar: "@POTUS, @SecRubio, @SEPeaceMissions, @jaredkushner — they bent over backwards for real diplomacy, offering pathway after pathway to peace… They tried over and over and over again, earnest attempts at peace… But Tehran was not negotiating; they were stalling." pic.twitter.com/6SIftFWP9n — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 2, 2026

ESTADOUNIDENSES MUERTOS

Hasta el momento, la escalada bélica ya ha cobrado la vida de al menos cuatro militares estadounidenses, quienes murieron en Kuwait tras un ataque aéreo iraní.

Estos hechos reflejan la gravedad del enfrentamiento, ya que el conflicto se extendió más allá de las fronteras iraníes, afectando directamente a las bases estadounidenses en la región.

Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, señaló que la operación contra Irán podría durar unas cuatro semanas o lo «lo que se necesite».

Sin embargo, reconoció que podrían registrarse más bajas estadounidenses en el transcurso de la ofensiva. Trump ha insistido en que esta intervención no busca repetir errores del pasado, como la invasión de Irak en 2003, un conflicto que él mismo ha criticado en reiteradas ocasiones.

Argumentó, que decidió «atacar primero» a Irán, porque estaban muy cerca de obtener la bomba nuclear, además de que tenían información de inminentes ataques contra Estados Unidos o sus intereses en la región.