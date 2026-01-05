EEUU

Trump dice que habrá un segundo ataque si las autoridades venezolanas no cumplen

Caraota Digital
Por Caraota Digital
2 Min de Lectura
TRUMP

(EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este domingo que si las autoridades venezolanas «no cumplen» habrá un segundo ataque dentro de Venezuela, después de la operación que detuvo y depuso a Nicolás Maduro.

Trump aseguró de regreso a la Casa Blanca que están en contacto con la recién nombrada presidenta Delcy Rodríguez y que tienen canales de comunicación con Caracas.

Fiscal que acusó a Trump dejará el cargo y desestimará cargos contra el presidente electo, revelan agencias
Espeluznante caso: la dura pena para jóvenes que grabaron la muerte de un exjefe policial tras atropellarlo en Las Vegas
Anuncian programa de subsidios para personas de bajos ingresos en EEUU

«Seguimos preparados (para un segundo ataque)», explicó a los medios a bordo del Air Force One Trump.

Al ser preguntado sobre si en la actual situación -con Maduro en una prisión estadounidense y Rodríguez al mando del Gobierno- ese segundo ataque está descartado, Trump fue tajante: «no, no lo está. Si no cumplen, lanzaremos un segundo ataque».

Sobre la posibilidad de que pueda haber en un momento dado tropas estadounidenses sobre el terreno en Venezuela, aunque solo sea como misión de paz, el republicano consideró que «depende de lo que suceda y depende un poco de la nueva Administración, por así decirlo.»

Al comentar sobre la réplica dada ayer por Rodríguez, que en un discurso televisado condenó con dureza el ataque estadounidense y calificó la operación contra Maduro de «secuestro», Trump se limitó a que el vocablo empleado por la presidenta interina venezolana «no es un término inapropiado».

