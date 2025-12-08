Trump dice que firmará orden ejecutiva para limitar regulaciones estatales sobre inteligencia artificial: ¿Qué implica esto?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que firmará una orden ejecutiva destinada a limitar las regulaciones estatales sobre inteligencia artificial (IA).

La medida busca centralizar el control en el gobierno federal y evitar que cada estado imponga sus propias reglas, lo que, en palabras del mandatario, podría frenar la innovación y el liderazgo tecnológico del país.

“Debe haber un solo reglamento si queremos seguir liderando en IA”, escribió Trump en su red Truth Social.

«A estas alturas, estamos superando a todos los países, pero eso no durará mucho si 50 estados, muchos de ellos malhechores, participan en las reglas y el proceso de aprobación. ¡No hay duda al respecto! ¡La IA será destruida en sus principios! Esta semana emitiré una orden ejecutiva de una regla. No se puede esperar que una empresa obtenga 50 aprobaciones cada vez que quiera hacer algo. ¡Eso nunca funcionará!», agregó el mandatario republicano en su publicación.

¿POR QUÉ CENTRALIZAR LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL?

Una de las figuras clave detrás del impulso hacia una regulación única de la inteligencia artificial en Estados Unidos es David Sacks, nombrado por Donald Trump como “AI and Crypto Czar”.

Según reveló The Hill, Sacks recibió el respaldo de pesos pesados del sector tecnológico, entre ellos Sam Altman, CEO de OpenAI, y Jensen Huang, líder de Nvidia.

Este último advirtió la semana pasada, durante una reunión con legisladores, que permitir regulaciones estatales fragmentadas “paralizaría la industria de la IA y pondría en riesgo la seguridad nacional”, subrayando la urgencia de que Estados Unidos avance con rapidez en este campo estratégico.

También se sumó a la preocupación Sundar Pichai, director ejecutivo de Google, quien en una entrevista con Fox News Sunday señaló que competir globalmente se vuelve cada vez más difícil si el país opera bajo un marco regulatorio desigual.

En especial, destacó el desafío que representa China, donde la normativa es más centralizada y permite una evolución tecnológica más acelerada.

¿QUÉ DICEN LOS GIGANTES TECNOLÓGICOS?

El sector empresarial, con actores de peso como OpenAI, Google (Alphabet), Meta Platforms y la firma de capital riesgo Andreessen Horowitz, insiste en la necesidad de establecer un marco regulatorio federal para la inteligencia artificial.

Según informó Reuters, estas compañías advierten que una “maraña” de legislaciones estatales podría frenar la innovación. Igualmente, poner en riesgo la competitividad internacional de las empresas estadounidenses.

¿QUÉ ARGUMENTAN LOS ESTADOS?

Varios estados han advertido sobre las “consecuencias desastrosas” de permitir que la inteligencia artificial quede sin una supervisión adecuada a nivel local.

Según sus autoridades, la orden ejecutiva anunciada por la Casa Blanca podría desencadenar una fuerte resistencia política. También abrir la puerta a múltiples batallas legales en los tribunales.