Trump dice que «están cerrando» una «cámara de tortura» que se encontraba en medio de Caracas

Angel David Quintero
3 Min de Lectura
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que en el centro de Caracas hay una cámara de tortura la cual organismos de seguridad del gobierno encargado de Delcy Rodríguez ya estarían cerrando próximamente.

“Ha torturado. Tienen una cámara de tortura en medio de Caracas que están cerrando. Pero ha torturado gente”, dijo Trump sobre Maduro en declaraciones ofrecidas ante los republicanos de la Cámara de Representantes en el recientemente rebautizado Centro Trump-Kennedy.

Por otra parte, aseguró que Maduro intentaba imitarlo para ocultar lo que realmente hacía. «Se sube al escenario e intenta imitar un poco mi baile, pero es un tipo violento, y ha matado a millones de personas, es un torturador».

LEA TAMBIÉN: GOBIERNO DE TRUMP ASEGURA QUE VENEZUELA HA «DEJADO CLARO» QUE CUMPLIRÁ SUS DEMANDAS

Trump también se refirió a las protestas tanto en Venezuela como en el resto del mundo en contra de la detención de Maduro. «Sabes que les pagan cuando tienen letreros nuevos y hermosos impresos por una imprenta de la más alta calidad», comentó.

Asimismo, criticó a los demócratas que no están de acuerdo con la operación. «Sabes, en algún momento deberían decir: ‘hiciste un gran trabajo, gracias felicitaciones’ ¿No sería genial?».

«Sus filosofías son muy diferentes, pero si lo hicieran bien, me alegraría por el país», añadió.

Respecto al operativo que terminó con la captura de Maduro, sostuvo: «Se cortó la electricidad en casi todo el país, fue entonces cuando supieron que había un problema. Las únicas personas con luz eran las que tenían velas”; al tiempo que destacó que “152 aviones participaron en la operación en Venezuela».

En otro pasaje de su intervención, en la que abordó otros temas, enfatizó: «Es impresionante la operación del sábado. Agarramos por sorpresa a Maduro».

«Estados Unidos demostró una vez más que tenemos el ejército más poderoso, más letal, más sofisticado y más temible del planeta Tierra, y ni siquiera se acerca… Nadie podría haberlo hecho», concluyó.

