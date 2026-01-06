EEUU

Gobierno de Trump asegura que Venezuela ha «dejado claro» que cumplirá sus demandas

(EFE).- El Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró que luego de la captura del mandatario venezolano, Nicolas Maduro, Caracas ha dejado claro que cumplirá con sus términos y demandas.

Durante una entrevista con la cadena CNN, el asesor presidencial Stephen Miller aseguró que Venezuela «ha enviado mensajes» al secretario de Estado, Marco Rubio, para «dejar claro» que cumplirán «los términos, las demandas y los requisitos de Estados Unidos».

Antes de eso, Miller destacó como un logro la posición actual de Caracas. Y aseguró que esto es producto de haber cercado al país suramericano durante meses en el mar Caribe. A su juicio con «la Armada más grande la historia» y por la destrucción de barcos adjudicados -según EE.UU.- al narcotráfico.

Las declaraciones de Miller sucedieron mientras el secretario de Estado, Marco Rubio, junto al secretario de Guerra, Pete Hegseth y la fiscal general, Pam Bondi, se encontraban en el Senado. Esto en una sesión informativa privada con los jefes de cada bancada sobre los antecedentes del ataque.

Este lunes, Maduro y Flores se declararon no culpables de todos los cargos que enfrentan ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Esto durante su primera comparecencia, luego de pasar 48 horas desde su captura en Caracas.

