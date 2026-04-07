Trump dice que está en «negociaciones intensas» con Irán y medios filtraron la posibilidad de un ‘alto al fuego’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes, 7 de abril, que su gobierno mantiene «negociaciones intensas» con Irán en medio de la creciente tensión por el cierre parcial del estrecho de Ormuz.

En una breve entrevista telefónica con Fox News, Trump evitó ofrecer detalles sobre el estado de las conversaciones, alegando que se encuentran en un momento delicado.

«No puedo decírselo, porque ahora mismo estamos en negociaciones intensas», dijo el mandatario.

Sus declaraciones se producen a pocas horas de que venza el ultimátum, que él mismo impuso a Teherán, para reabrir completamente la estratégica vía marítima.

¿SE LLEGARÁ A UN ACUERDO?

Trump señaló que estaba a punto de recibir un informe completo sobre la propuesta de alto el fuego de dos semanas presentada por el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif.

Al respecto, la Casa Blanca confirmó a CNN que el presidente conocía la iniciativa y emitiría una respuesta en el transcurso de este martes.

De momento, el mandatario estadounidense elogió a Sharif, a quien describió como «un hombre muy respetado en todas partes», destacando el rol creciente de Islamabad como mediador en la crisis.

¿QUÉ SE SABE DE LAS NEGOCIACIONES?

Según fuentes consultadas por CNN, las negociaciones entre Washington e Irán han entrado en una fase decisiva, con la mediación activa del jefe del Ejército de Pakistán, Asim Munir.

El general habría asumido un papel central en los contactos de alto nivel, con expectativas de «buenas noticias» en las próximas horas.

Lo que se detalló, es que Pakistán se ha posicionado como un actor clave para evitar una escalada militar en el Golfo, aprovechando sus vínculos con ambas partes.

Minutos antes de las declaraciones de Trump, el primer ministro Sharif pidió públicamente una extensión de dos semanas al ultimátum estadounidense, argumentando que ese tiempo adicional permitiría consolidar los avances logrados en la mesa de negociación. En concreto, un alto al fuego durante ese lapso.

La última contraoferta presentada por Teherán, transmitida a través de Pakistán, incluye un paquete de 10 puntos que contempla el fin de las hostilidades en la región, un protocolo de paso seguro por el estrecho de Ormuz y el levantamiento de sanciones estadounidenses.

Aunque no se han revelado todos los detalles, fuentes iraníes señalan que el régimen está dispuesto a avanzar hacia un acuerdo si Washington muestra flexibilidad.

La Casa Blanca reconoció haber recibido la solicitud y aseguró que el presidente evaluaría la propuesta antes de tomar una decisión final.

En tanto, la presión aumenta a medida que se acerca el plazo fijado por Trump, que expira a las 8:00 de la noche hora local de Washington.