EEUU

VIDEO: Trump dice que Delcy Rodríguez ha liberado a «muchos presos políticos» en Venezuela

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
4 Min de Lectura
4 Min de Lectura
Donald Trump, presidente de Estados Unidos / Cortesía: EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes, 20 de enero, que las «autoridades encargadas de Venezuela» encabezadas por Delcy Rodríguez, han «liberado a muchos presos políticos». 

Contents

Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, Trump afirmó que las autoridades venezolanas “han acordado dejar salir a la mayoría” de los detenidos por motivos políticos, aunque matizó que las liberaciones dependen de “lo que hayan hecho”. 

Leer Más

¿Cuáles son las áreas con más empleos en los Estados Unidos? Esta información es súper importante, sin dudas, si quienes verdaderamente
Estas son las áreas con más ofertas de empleos en los Estados Unidos
Así quedaron los 12 grupos del Mundial 2026
Niña de cuatro años sobrevivió semanas con los cadáveres de su mamá y hermano: Así la encontraron

LEA TAMBIÉN: TRUMP DICE QUE «AMA A VENEZUELA« Y NUEVAMENTE SE REFIRIÓ A MARÍA CORINA MACHADO AL CONMEMORAR PRIMER AÑO DE SU SEGUNDO MANDATO

Un periodista le preguntó al presidente: «Usted estableció la condición de que los presos políticos fueran liberados. Parece que no están actuando con la rapidez que prometieron al principio. ¿Eso sería un problema para el gobierno actual?»  

Trump respondió: «Bueno, depende de lo que hayan hecho, pero han liberado a muchos presos políticos en Venezuela».  

«Han acordado que van a dejar salir, creo que a la mayoría de ellos. Depende de lo que hayan hecho, pero han liberado, o mejor dicho, han liberado a muchos presos políticos en Venezuela», recalcó.

PRESOS POLÍTICOS EN VENEZUELA 

Mientras tanto, la ONG Foro Penal ofreció un balance actualizado que contrasta con el optimismo expresado por Washington.  

Según la organización, en Venezuela permanecen 777 presos políticos, pese a las excarcelaciones anunciadas por Jorge Rodríguez. El registro fue actualizado este lunes, pocos días después de que el chavismo confirmara la puesta en marcha de un proceso de liberaciones tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

El director presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, informó mediante un video publicado en Instagram que desde el 8 de enero hasta este lunes se han contabilizado 143 excarcelaciones.  

Sin embargo, aclaró que desde el sábado no se han registrado nuevas liberaciones, lo que genera dudas sobre la continuidad del proceso.  

Romero insistió en que las cifras deben interpretarse con cautela, ya que muchas de las personas excarceladas no han recuperado plenamente su libertad. 

Romero subrayó que la mayoría de los liberados siguen sometidos a medidas restrictivas, entre ellas prohibición de salida del país y, en numerosos casos, prohibición de declarar ante medios de comunicación.  

“Seguimos esperando la liberación total de los presos políticos”, afirmó, recordando que las excarcelaciones no equivalen a libertad plena.  

El panorama, por tanto, sigue marcado por la incertidumbre, mientras la comunidad internacional observa de cerca los movimientos de las autoridades venezolanas.  

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

La ciudad de Nueva York (EEUU) enfrenta una demanda federal tras la muerte de Jade Smith, una niña de 13 años con un historial severo de problemas de salud mental, quien se quitó la vida saltando del puente de Brooklyn.  
Niña de 13 años saltó del icónico puente de Brooklyn: Acusan a instituciones de ignorar alertas
EEUU
Así retrocedió la economía venezolana en el primer trimestre de 2025, según OVF
Comerciantes esperan que inyección de divisas a la banca tenga un «pronto efecto en la economía»
Venezuela
Polémica en Buenos Aires: Cancelaron concierto de Servando y Florentino debido a «procesos migratorios»
Caraota Show