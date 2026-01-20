VIDEO: Trump dice que Delcy Rodríguez ha liberado a «muchos presos políticos» en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes, 20 de enero, que las «autoridades encargadas de Venezuela» encabezadas por Delcy Rodríguez, han «liberado a muchos presos políticos».

Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, Trump afirmó que las autoridades venezolanas “han acordado dejar salir a la mayoría” de los detenidos por motivos políticos, aunque matizó que las liberaciones dependen de “lo que hayan hecho”.

Un periodista le preguntó al presidente: «Usted estableció la condición de que los presos políticos fueran liberados. Parece que no están actuando con la rapidez que prometieron al principio. ¿Eso sería un problema para el gobierno actual?»

Trump respondió: «Bueno, depende de lo que hayan hecho, pero han liberado a muchos presos políticos en Venezuela».

«Han acordado que van a dejar salir, creo que a la mayoría de ellos. Depende de lo que hayan hecho, pero han liberado, o mejor dicho, han liberado a muchos presos políticos en Venezuela», recalcó.

PRESOS POLÍTICOS EN VENEZUELA

Mientras tanto, la ONG Foro Penal ofreció un balance actualizado que contrasta con el optimismo expresado por Washington.

Según la organización, en Venezuela permanecen 777 presos políticos, pese a las excarcelaciones anunciadas por Jorge Rodríguez. El registro fue actualizado este lunes, pocos días después de que el chavismo confirmara la puesta en marcha de un proceso de liberaciones tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

El director presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, informó mediante un video publicado en Instagram que desde el 8 de enero hasta este lunes se han contabilizado 143 excarcelaciones.

Sin embargo, aclaró que desde el sábado no se han registrado nuevas liberaciones, lo que genera dudas sobre la continuidad del proceso.

Balance de #PresosPoliticos en Venezuela al 19/01/2026 por 𝗙𝗼𝗿𝗼 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹: 𝗧𝗼𝘁𝗮𝗹 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗼𝘀 𝗽𝗼𝗹í𝘁𝗶𝗰𝗼𝘀: 777*

Desde la semana pasada Hombres: 678

Mujeres: 99 Civiles: 604

Militares: 173 Adultos: 775

Adolescentes: 2 Encarcelados: 0

Excarcelados: 151 (143… pic.twitter.com/5n009Glxuv — Foro Penal (@ForoPenal) January 20, 2026

Romero insistió en que las cifras deben interpretarse con cautela, ya que muchas de las personas excarceladas no han recuperado plenamente su libertad.

Romero subrayó que la mayoría de los liberados siguen sometidos a medidas restrictivas, entre ellas prohibición de salida del país y, en numerosos casos, prohibición de declarar ante medios de comunicación.

“Seguimos esperando la liberación total de los presos políticos”, afirmó, recordando que las excarcelaciones no equivalen a libertad plena.

El panorama, por tanto, sigue marcado por la incertidumbre, mientras la comunidad internacional observa de cerca los movimientos de las autoridades venezolanas.