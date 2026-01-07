EEUU

Trump dice que Delcy Rodríguez aceptó entregar entre 30 y 50 millones barriles de petróleo a Estados Unidos

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
4 Min de Lectura
4 Min de Lectura
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos y a la derecha Delcy Rodríguez. / Archivo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes, 6 de enero, que Delcy Rodríguez —a través de lo que denominó “Autoridades Interinas”— habría aceptado entregar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado al país norteamericano.  

Contents

El anuncio, difundido mediante un comunicado oficial en redes cosiales, marca un nuevo capítulo en la compleja relación bilateral y estrategia de presión que la Casa Blanca mantiene sobre el chavismo y tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.  

Leer Más

millones
BCV mantiene la estrategia para contener el tipo de cambio: Vendió otros $63 millones a la banca
Dejó al borde de la muerte a su hijastro de 8 años por comerse sus brownies: lo obligó a comer su vómito
¿Qué se viene ahora luego de que juez bloqueara orden de Trump sobre la ciudadanía por nacimiento?

LEA TAMBIÉN: NICOLÁS MADURO SUMÓ A SU DEFENSA A UN VETERANO ABOGADO Y ES EXPERTO CONSTITUCIONAL DE EEUU

«Me complace anunciar que las Autoridades Interinas en Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado de alta calidad a los Estados Unidos de América», precisó Trump en el mensaje. 

«Este petróleo se venderá a su precio de mercado, y ese dinero estará bajo mi control, como presidente de los Estados Unidos de América, para asegurar que se utilice en beneficio del pueblo de Venezuela y de los Estados Unidos. He solicitado al secretario de Energía, Chris Wright, ejecutar este plan de inmediato. Será transportado por buques de almacenamiento y llevado directamente a los muelles de descarga en los Estados Unidos. ¡Gracias por su atención a este asunto!», finalizó.  

PETRÓLEO VENEZOLANO – EEUU  

En tanto, secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, confirmó que su despacho mantiene conversaciones activas con compañías energéticas estadounidenses para explorar vías que permitan reactivar la industria petrolera en Venezuela.   

Según declaró en una entrevista concedida a Fox, Estados Unidos evalúa mecanismos para introducir tecnología moderna y asistencia técnica que aceleren la recuperación de la producción de petróleo en Venezuela, cuya infraestructura se encuentra deteriorada tras años de sanciones, desinversión y colapso operativo.  

«Hay cosas que podemos hacer rápidamente. Si simplemente les damos tecnología moderna, va a ayudar a impulsar su producción en el corto plazo», afirmó Burgum.   

«Hemos estado hablando mucho con los ejecutivos de energía esta semana y por supuesto con las principales empresas. También con compañías estadounidenses que han entrado en áreas de alto riesgo y desestabilizadas en el mundo», señaló.   

Y continuó: «Ni siquiera pueden seguir con los compresores que necesitan para la recuperación mejorada del petróleo en algunas partes. Si tan solo les damos la tecnología disponible hoy, ayudará a impulsar su producción a corto plazo». 

De momento, según Trump, la reactivación de la industria petrolera venezolana es una prioridad estratégica para su administración. Lo que se buscaría, es asegurar el acceso a una de las mayores reservas de crudo del mundo y alejar de las mismas a sus enemigos como China, Rusia e Irán.   

De acuerdo con estimaciones citadas por medios especializados, reconstruir la infraestructura petrolera del país podría requerir inversiones superiores a los 100.000 millones de dólares. También un esfuerzo sostenido durante al menos una década.   

Sin embargo, funcionarios estadounidenses insisten en que existen medidas inmediatas, que podrían elevar la producción sin esperar a una reconstrucción total. 

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

El rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine, quien ingresó este martes, 6 de enero, en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, en Nueva York, celebró compartir prisión con Nicolás Maduro, y con Luigi Mangione, acusado de asesinar al director ejecutivo de UnitedHealthcare, quien se encuentran en el mismo centro. 
6ix9ine celebra su ingreso a prisión y bromea sobre estar junto a Nicolás Maduro y Luigi Mangione
EEUU
VIDEO: Delcy Rodríguez decreta siete días de duelo nacional por los «jóvenes mártires» del 3Ene
Venezuela
Nicolás Maduro, capturado por Estados Unidos en Caracas, sumó este martes, 6 de enero, a su defensa a Bruce Fein, un veterano abogado que trabajó para el Gobierno de Ronald Reagan (1981-1989) y que es experto en derecho constitucional. 
Nicolás Maduro sumó a su defensa a un veterano abogado y es experto constitucional de EEUU
EEUU