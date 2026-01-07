Trump dice que Delcy Rodríguez aceptó entregar entre 30 y 50 millones barriles de petróleo a Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes, 6 de enero, que Delcy Rodríguez —a través de lo que denominó “Autoridades Interinas”— habría aceptado entregar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado al país norteamericano.

El anuncio, difundido mediante un comunicado oficial en redes cosiales, marca un nuevo capítulo en la compleja relación bilateral y estrategia de presión que la Casa Blanca mantiene sobre el chavismo y tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

LEA TAMBIÉN: NICOLÁS MADURO SUMÓ A SU DEFENSA A UN VETERANO ABOGADO Y ES EXPERTO CONSTITUCIONAL DE EEUU

«Me complace anunciar que las Autoridades Interinas en Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado de alta calidad a los Estados Unidos de América», precisó Trump en el mensaje.

«Este petróleo se venderá a su precio de mercado, y ese dinero estará bajo mi control, como presidente de los Estados Unidos de América, para asegurar que se utilice en beneficio del pueblo de Venezuela y de los Estados Unidos. He solicitado al secretario de Energía, Chris Wright, ejecutar este plan de inmediato. Será transportado por buques de almacenamiento y llevado directamente a los muelles de descarga en los Estados Unidos. ¡Gracias por su atención a este asunto!», finalizó.

🚨 President Donald J. Trump announces Interim Authorities in Venezuela will be turning over between 30 and 50 MILLION Barrels of High Quality, Sanctioned Oil, to the United States of America. pic.twitter.com/08qI7MvCpk — The White House (@WhiteHouse) January 7, 2026

PETRÓLEO VENEZOLANO – EEUU

En tanto, secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, confirmó que su despacho mantiene conversaciones activas con compañías energéticas estadounidenses para explorar vías que permitan reactivar la industria petrolera en Venezuela.

Según declaró en una entrevista concedida a Fox, Estados Unidos evalúa mecanismos para introducir tecnología moderna y asistencia técnica que aceleren la recuperación de la producción de petróleo en Venezuela, cuya infraestructura se encuentra deteriorada tras años de sanciones, desinversión y colapso operativo.

«Hay cosas que podemos hacer rápidamente. Si simplemente les damos tecnología moderna, va a ayudar a impulsar su producción en el corto plazo», afirmó Burgum.

«Hemos estado hablando mucho con los ejecutivos de energía esta semana y por supuesto con las principales empresas. También con compañías estadounidenses que han entrado en áreas de alto riesgo y desestabilizadas en el mundo», señaló.

.@SecretaryBurgum on utilizing oil from Venezuela: "You need to dilute that heavy crude with a lighter product, and of course, we have an excess of that lighter product here because of the shale oils… it's great news for jobs, it's great news for gas prices going forward." pic.twitter.com/f6widHDjwO — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 6, 2026

Y continuó: «Ni siquiera pueden seguir con los compresores que necesitan para la recuperación mejorada del petróleo en algunas partes. Si tan solo les damos la tecnología disponible hoy, ayudará a impulsar su producción a corto plazo».

De momento, según Trump, la reactivación de la industria petrolera venezolana es una prioridad estratégica para su administración. Lo que se buscaría, es asegurar el acceso a una de las mayores reservas de crudo del mundo y alejar de las mismas a sus enemigos como China, Rusia e Irán.

De acuerdo con estimaciones citadas por medios especializados, reconstruir la infraestructura petrolera del país podría requerir inversiones superiores a los 100.000 millones de dólares. También un esfuerzo sostenido durante al menos una década.

Sin embargo, funcionarios estadounidenses insisten en que existen medidas inmediatas, que podrían elevar la producción sin esperar a una reconstrucción total.