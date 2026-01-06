Nicolás Maduro sumó a su defensa a un veterano abogado y es experto constitucional de EEUU

Nicolás Maduro, capturado por Estados Unidos en Caracas, sumó este martes, 6 de enero, a su defensa a Bruce Fein, un veterano abogado que trabajó para el Gobierno de Ronald Reagan (1981-1989) y es experto en derecho constitucional.

Fein consta desde este martes en la plataforma judicial ‘online’ de EEUU junto al letrado de alto perfil Barry Pollack, quien representó a Maduro en su primera comparecencia en un tribunal federal de Nueva York tras su captura y traslado al país norteamericano el sábado en la madrugada.

Según una presentación judicial de este martes, el abogado, quien fue vicefiscal general asociado en el Gobierno de Reagan, es una reconocida figura del mundo legal en Washington D.C. desde hace 50 años. De hecho, colabora frecuentemente con medios de comunicación, escribe libros y asesora a políticos sobre derecho.

En la página web del bufete a su nombre, figura que Fein ha «asistido a varios países al escribir o reescribir sus constituciones», ofrece tutoriales constitucionales a congresistas del país y fue asesor de política en la campaña presidencial de Ron Paul en 2012, entre otras actividades.

El abogado, quien se graduó con honores en la facultad de Derecho de Harvard, ha servido «en los más altos niveles de las ramas legislativa, ejecutiva y judicial del gobierno», se agrega.

¿UN RIVAL DE TRUMP?

Fein tiene un boletín en Substack, en el que destaca un texto titulado ‘Presidente Trump, está usted despedido por delitos incapacitantes» y cita varias órdenes ejecutivas que denuncia como anticonstitucionales.

Cirtamente, el jurista ha mantenido una postura crítica frente a la política de Donald Trump hacia Venezuela. El pasado 4 de enero publicó en The Baltimore Sun un artículo titulado “Venezuela será el Waterloo de Trump”.

Una semana antes ya había advertido que el Gobierno estadounidense “abraza el intervencionismo bajo su propio riesgo”.

En tanto, el otro miembro de la defensa de Maduro, Pollack, planteó este lunes en el tribunal «dudas sobre la legalidad» del «secuestro por parte de militares» de Maduro. Además, reivindicó sus «privilegios» y adelantó que presentará «numerosos» documentos previos al juicio para abordar esas cuestiones.

PRIMER ENCUENTRO CON EL JUEZ

De momento Nicolás Maduro y Cilia Flores se declararon como «no culpables» durante la audiencia de presentación este lunes ante un tribunal en Nueva York.

El juez Alvin Hellerstein ingresó a la sala pasadas las 12 del mediodía y acto seguido le pidió a Maduro que se identificara.

Durante sus primeras palabras, Maduro se identificó y proclamó como presidente de Venezuela, antes de denunciar ante el juzgado que se encontraba en condición de «secuestrado». Tras estas palabras el juez lo interrumpió y dijo que «ya habrá tiempo para profundizar».

Posteriormente, leyeron todos los cargos en su contra relacionados con narcoterrorismo a lo que Maduro se declaró como no culpable. «Soy inocente, soy un hombre decente, sigo siendo el presidente de mi país», dijo.

Su esposa, Cilia Flores, estaba sentada dos asientos más allá, con ropa de prisión similar y también se declaró como «no culpable». “Soy inocente, completamente inocente”, le dijo al juez.

Tras escuchar a todas las partes, el juez ordenó que la próxima audiencia se realice el 17 de marzo. A su salida del tribunal, Maduro dijo ante los periodistas: «Soy un prisionero de guerra».