EEUU

Trump dice que Biden le «tendió una trampa» al hondureño Hernández y justifica el indulto

Por Valentín Romero
3 Min de Lectura
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos / Archivo.

(EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este domingo que tras una evaluación encontró que el Gobierno del expresidente Joe Biden «le tendió una trampa» al exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022), condenado en 2024 en Estados Unidos por tres cargos de narcotráfico, por lo que decidió concederle un indulto.

«La gente de Honduras realmente pensó que le habían tendido una trampa(…) una trampa de la Administración Biden, y analicé los hechos y estuve de acuerdo con ellos», explicó el mandatario a la prensa a bordo del Air Force One de regreso a la capital estadounidense.

Trump no citó evidencias sobre la supuesta trampa tendida al exmandatario hondureño. Eso sí, el presidente no culpó directamente a Biden sino a los asesores que tenía el demócrata en su periodo presidencial (2021-2025).

«Si alguien vende drogas (en un país), eso no significa que se deba arrestar al presidente y meterlo en la cárcel de por vida», valoró Trump sobre el caso de Hernández.

El presidente anunció el indulto el pasado viernes en un mensaje en su red social Truth Social, en el que reiteró su apoyó al candidato conservador Nasry ‘Tito’ Asfura, del Partido Nacional, que disputa las elecciones presidenciales en Honduras este domingo.

Hernández llegó extraditado en abril de 2022 a Estados Unidos, donde en marzo de 2024 lo sentenciaron a 45 años de prisión por tres cargos de narcotráfico y armas, más cinco años de libertad vigilada.

El expresidente hondureño estuvo en la mira de la Justicia de Estados Unidos desde 2013, según documentos entregados por el Departamento de Justicia a los tribunales neoyorquinos en 2019, cuando Trump estaba en su primer periodo presidencial.

De acuerdo a la Fiscalía estadounidense, Hernández formó parte de un grupo de personas investigadas por la Agencia Antidrogas (DEA) desde el año 2013.

El documento fue hecho público dentro del caso contra el hermano del expresidente, Juan Antonio ‘Tony’ Hernández Alvarado, condenado a cadena perpetua por cargos relacionados con el tráfico de cocaína a Estados Unidos. EFE

