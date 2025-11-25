«Lo lograremos»: Trump dice que acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania está “muy cerca”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes, 25 de noviembre, que las negociaciones entre Rusia y Ucrania para poner fin a la guerra iniciada en febrero de 2022 están avanzando de manera significativa.

Durante un acto en la Casa Blanca previo al Día de Acción de Gracias, aseguró que EEUU está “muy cerca” de alcanzar un acuerdo que podría marcar el inicio de un cese al fuego y abrir la puerta a un tratado de paz más amplio.

Según Trump, aunque el proceso ha sido más complejo de lo esperado, los últimos contactos han permitido acercar posiciones entre las partes enfrentadas.

“Lo lograremos. Creo que estamos muy cerca de un acuerdo”, insistió Trump.

“Estamos trabajando. En el último mes, Rusia y Ucrania perdieron 25.000 soldados, creo que estamos muy cerca de un acuerdo, ya veremos. Creí que iba a ser más fácil, pero estamos logrando avances”, agregó el mandatario.

PLAN DE PAZ ESTADOS UNIDOS

Como se ha informado en días recientes, la propuesta estadounidense presentada recientemente consta de 28 puntos. Los mismos buscan establecer un marco de seguridad y cooperación entre Rusia y Ucrania.

Sin embargo, el borrador inicial habría estado más alineado con los intereses rusos, lo que generó preocupación en Ucrania y en varios países europeos.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, expresó su disposición a reunirse con Trump para revisar los aspectos más polémicos del plan y garantizar que las demandas de Kiev sean respetadas.

Al respecto, la Casa Blanca señaló que los desacuerdos en el diálogo entre Ucrania y Rusia no son “insuperables”.

“Estados Unidos ha logrado un progreso tremendo hacia un acuerdo de paz”, indicó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un mensaje divulgado en X.

Añadió que algunos “detalles delicados, pero no insuperables, deben resolverse y requerirán más conversaciones entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos”.

¿CUÁL ES LA POSTURA DE RUSIA?

Según reportes de prensa en Estados Unidos y el Reino Unido, el secretario del Ejército norteamericano, Dan Driscoll, mantuvo encuentros este lunes y martes con una delegación rusa en Abu Dhabi, después de haberse reunido días antes con representantes ucranianos en Ginebra.

El objetivo de esta ronda de contactos es explorar vías que permitan avanzar hacia una salida negociada al conflicto.

El portavoz de Driscoll, el teniente coronel Jeff Tolbert, aseguró que el proceso mantiene un rumbo positivo: “Las conversaciones van bien y seguimos siendo optimistas”, declaró, subrayando la disposición de Washington a impulsar un marco de diálogo que acerque posiciones entre Moscú y Kiev.