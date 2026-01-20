Trump calificó a María Corina como «muy respetable», pero esto aclaró sobre el Premio Nobel

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, expresó su respeto a la líder de la oposición de Venezuela, María Corina Machado, luego de recibir el Premio Nobel de la Paz como obsequio por parte de la dirigente venezolana durante su visita a la Casa Blanca.

«No, no me importa el Premio Nobel. En primer lugar, una mujer muy respetable consideró que lo merecía y realmente quería que lo ganara, y lo agradezco», dijo Trump durante un breve encuentro con los medios de comunicación.

Asimismo, puso en duda la transparencia de quienes entregan este reconocimiento. «Si alguien piensa que Noruega no controla el Premio Nobel, está bromeando. Tienen una junta, pero está controlada por Noruega. Y no me importa lo que diga Noruega, realmente no me importa».

«Lo que me importa es salvar vidas y creo que he salvado decenas de millones de vidas. Si nos fijamos en India y Pakistán, dos potencias nucleares, y en tantos países que estuvieron en guerras de 30, en algunos casos de 35 años, lo conseguí», aseguró.

«Detuvimos ocho guerras», añadió Trump quien asomó la posibilidad que quizás pronto «detengan» otros conflictos bélicos más. «Ya veremos».