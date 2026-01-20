EEUU

Trump calificó a María Corina como «muy respetable», pero esto aclaró sobre el Premio Nobel

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
Corresponsal español en la Casa Blanca reveló nuevos detalles de la reunión entre Trump y María Corina
Foto: EFE

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, expresó su respeto a la líder de la oposición de Venezuela, María Corina Machado, luego de recibir el Premio Nobel de la Paz como obsequio por parte de la dirigente venezolana durante su visita a la Casa Blanca.

«No, no me importa el Premio Nobel. En primer lugar, una mujer muy respetable consideró que lo merecía y realmente quería que lo ganara, y lo agradezco», dijo Trump durante un breve encuentro con los medios de comunicación.

Leer Más

Alcaldes piden aclarar condiciones de la primaria de oposición
¿Planteó el chavismo a EEUU la posibilidad de «habilitaciones parciales»? Lo que se dice
La dura realidad financiera de Biden: debe miles de dólares mientras enfrenta el cáncer de próstata

Asimismo, puso en duda la transparencia de quienes entregan este reconocimiento. «Si alguien piensa que Noruega no controla el Premio Nobel, está bromeando. Tienen una junta, pero está controlada por Noruega. Y no me importa lo que diga Noruega, realmente no me importa».

LEA TAMBIÉN: LA POLÉMICA IMAGEN QUE PUBLICÓ TRUMP SOBRE VENEZUELA Y LA REACCIÓN DEL GOBIERNO

«Lo que me importa es salvar vidas y creo que he salvado decenas de millones de vidas. Si nos fijamos en India y Pakistán, dos potencias nucleares, y en tantos países que estuvieron en guerras de 30, en algunos casos de 35 años, lo conseguí», aseguró.

«Detuvimos ocho guerras», añadió Trump quien asomó la posibilidad que quizás pronto «detengan» otros conflictos bélicos más. «Ya veremos».

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Teleférico de Mérida cerró sus puertas por «mantenimiento mayor»
Venezuela
El caso de Andrés Navarro, un venezolano detenido por ICE tras asistir a una cita de USCIS
EEUU
Secretario de Energía podría viajar a Venezuela en las próximas semanas
Secretario de Energía de EEUU habló de los primeros ingresos de Venezuela por venta de petróleo y hacia dónde serán dirigidos
EEUU