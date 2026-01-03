Fiscal general de EEUU reveló cargos por los que Maduro y Cilia Flores «serían juzgados» en Nueva York

La fiscal general de EEUU, Pam Bondi, informó este sábado que a Nicolás Maduro y Cilia Flores los imputarán en la corte de Distrito Sur de Nueva York, por distintos cargos asociados al «narcotráfico».

En una publicación en X (Twitter), Bondi dijo que a ambos les acusarán de un total de cuatro delitos.

«Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido imputados en el Distrito Sur de Nueva York. A Nicolás Maduro se le acusó de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos», apuntó.

Asimismo, advirtió que Maduro y Flores enfrentarán «la ira de la justicia estadounidense» en suelo y tribunales de ese país.

«En nombre de todo el Departamento de Justicia de EEUU, quiero agradecer al presidente Trump por su valentía para exigir responsabilidades en nombre del pueblo estadounidense, y un enorme agradecimiento a nuestras valientes fuerzas armadas que llevaron a cabo la increíble y exitosa misión de capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales», puntualizó.

Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, have been indicted in the Southern District of New York. Nicolas Maduro has been charged with Narco-Terrorism Conspiracy, Cocaine Importation Conspiracy, Possession of Machineguns and Destructive Devices, and Conspiracy to Possess… — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) January 3, 2026

TRUMP ANUNCIA ATAQUE Y DETENCIÓN DE MADURO

Trump confirmó más temprano que Estados Unidos llevó a cabo «con éxito» un ataque a gran escala contra Venezuela. Agregó que Nicolás Maduro quedó detenido junto a su esposa, Cilia Flores, y que los sacaron del país.

«La operación se realizó en conjunción con las fuerzas del orden de Estados Unidos», aseguró Trump en un mensaje en la red social Truth Social en la que indicó que dará más información hoy en una rueda de prensa a las 11 de la mañana (16:00 GMT) desde Mar-a-Lago (Florida).

Trump confirmó el ataque pocas horas después de que se reportaran explosiones y sobrevuelos de aeronaves militares en Caracas y otras zonas del país.

Según fuentes consultadas por Fox News, la operación militar nocturna estadounidense implicó un gran despliegue de helicópteros «Chinook» y otros activos de las fuerzas especiales para capturar a Maduro. Presuntamente, lo sacaron del país en una de estas aeronaves.