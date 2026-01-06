Trump descartó convocatoria de elecciones libres en Venezuela en los próximos 30 días

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, descartó este lunes, 5 de enero, una convocatoria de elecciones en Venezuela en los próximos 30 días hasta que el país «recupere su salud».

En una entrevista concedida a NBC News, apenas dos días después de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, para ser procesados por cargos de narcoterrorismo, el mandatario expuso lo que sería una transición política en Venezuela de mayor alcance y reiteró que su principal prioridad sigue siendo la reconstrucción de las infraestructuras del país.

«Primero tenemos que arreglar el país. No se pueden celebrar elecciones. No hay forma de que la gente pueda votar». Así lo dijo Trump al ser preguntado sobre la posibilidad de comicios en el plazo de un mes.

«No, llevará un tiempo. Tenemos que ayudar al país a recuperarse», sentenció Trump.

TRUMP- MARÍA CORINA MACHADO

En los últimos días, Trump ha cuestionado la capacidad de la principal líder opositora venezolana, María Corina Machado, para asumir el gobierno en Venezuela, alegando que “no cuenta con el respeto ni el respaldo suficientes en el país”.

También afirmó que su administración mantiene comunicación con Delcy Rodríguez, a quien advirtió sobre la posibilidad de un “segundo ataque” militar si el chavismo “no se comporta adecuadamente” y no atiende sus demandas.

¿QUIÉN CONTROLA A VENEZUELA?

Trump afirmó sin rodeos que Washington está actualmente “a cargo” de Venezuela, según señaló en la entrevista. Precisó que figuras como el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Guerra, Pete Hegseth; su jefe adjunto de Gabinete, Stephen Miller; y el vicepresidente, JD Vance, asumirán la conducción de la gestión del país por un periodo indefinido.

Además, enfatizó que en última instancia «él estará a cargo» de Venezuela.