Secretario de Guerra aseguró que control que ejerce Estados Unidos sobre Venezuela es «exactamente lo opuesto» a lo de Irak

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, defendió la operación militar en Venezuela y ahora «control» sobre el país, asegurando que es “exactamente lo opuesto” a la invasión de Irak de 2003.

En una entrevista con CBS Evening News, el funcionario afirmó que la captura de Nicolás Maduro y el control temporal de Venezuela representan un giro estratégico respecto a intervenciones anteriores, especialmente aquellas que implicaron largos años de ocupación y altos costos humanos.

Hegseth explicó que, a diferencia de Irak, donde Washington “gastó décadas y décadas y pagó con sangre sin obtener nada económicamente a cambio”, la acción en Venezuela responde a un enfoque que —según él— busca evitar bajas estadounidenses y garantizar beneficios tangibles para su país.

«Pasamos décadas y décadas comprando con sangre y no obtuvimos nada a cambio en términos económicos, y el presidente Trump le da la vuelta a la situación», dijo Hegseth al presentador de CBS Evening News, Tony Dokoupil.

Durante la entrevista, Hegseth insistió en que la operación en Venezuela fue diseñada para evitar los errores del pasado. Subrayó que la captura de Maduro y su traslado a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico forman parte de una estrategia “bien orquestada” que, según él, no derivará en una guerra abierta ni en una ocupación extensa como la de Irak.

WAR SEC HEGSETH on US operation to capture Venezuela's Maduro: "What I, what all of us witnessed last night was sheer guts, and grit, gallantry and glory of the American warrior. I'm simply humbled by such men." pic.twitter.com/uhVOGTh7Kv — Fox News (@FoxNews) January 3, 2026

Hegseth insistió que a través de una acción estratégica, Estados Unidos puede garantizar el acceso a «riqueza y recursos adicionales, lo que le permitiría a un país liberarlos sin tener que gastar sangre estadounidense».

«Fue una decisión audaz y audaz, pero bien pensada», dijo Hegseth. «Estuvo bien orquestada. Nuestro ejército tuvo tiempo de prepararla, de proporcionar los recursos, y luego él dio ese paso audaz. Y con ella, cambiamos esa dinámica, y los estadounidenses se beneficiarán», agregó.

DOCTRINA MONROE

Hegseth afirmó al mismo medio de comunicación que Washington puede beneficiar tanto a los venezolanos como a los estadounidenses en el hemisferio occidental mediante la reactivación de la Doctrina Monroe, sustentada —dijo— en una política de “paz a través de la fuerza junto a nuestros aliados”.

«Y creo que el hemisferio, sé que el hemisferio se beneficiará de la acción audaz del presidente Trump», sostuvo Hegseth.

Y sentenció: «Este es un presidente de acción, y no se consigue la paz en este mundo peligroso sin fuerza. Así que, que todo el mundo tome nota, el liderazgo estadounidense ha vuelto. Cuando dice que algo importa, importa, y tomaremos las medidas necesarias con todo el peso del Departamento de Guerra».