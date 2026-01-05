EEUU

Secretario de Guerra aseguró que control que ejerce Estados Unidos sobre Venezuela es «exactamente lo opuesto» a lo de Irak

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, defendió la operación militar en Venezuela y ahora "control" sobre ese país, asegurando que es “exactamente lo opuesto” a la invasión de Irak de 2003.  
El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth / Reuters

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, defendió la operación militar en Venezuela y ahora «control» sobre el país, asegurando que es “exactamente lo opuesto” a la invasión de Irak de 2003.  

Contents

En una entrevista con CBS Evening News, el funcionario afirmó que la captura de Nicolás Maduro y el control temporal de Venezuela representan un giro estratégico respecto a intervenciones anteriores, especialmente aquellas que implicaron largos años de ocupación y altos costos humanos. 

Leer Más

Venezolana perdió ciudadanía estadounidense tras acusación de fraude contra importante programa de salud
VIDEO: Trump rompió el silencio sobre la presunta carta que Maduro le envió para retomar las negociaciones
El contundente mensaje de Trump a los migrantes en pleno Día de San Valentín

LEA TAMBIÉN: PUBLICAN PRIMEROS BOCETOS DE LA APARICIÓN DE NICOLÁS MADURO Y CILIA FLORES EN LA CORTE FEDERAL DE NUEVA YORK

Hegseth explicó que, a diferencia de Irak, donde Washington “gastó décadas y décadas y pagó con sangre sin obtener nada económicamente a cambio”, la acción en Venezuela responde a un enfoque que —según él— busca evitar bajas estadounidenses y garantizar beneficios tangibles para su país.  

«Pasamos décadas y décadas comprando con sangre y no obtuvimos nada a cambio en términos económicos, y el presidente Trump le da la vuelta a la situación», dijo Hegseth al presentador de CBS Evening News, Tony Dokoupil.  

Durante la entrevista, Hegseth insistió en que la operación en Venezuela fue diseñada para evitar los errores del pasado. Subrayó que la captura de Maduro y su traslado a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico forman parte de una estrategia “bien orquestada” que, según él, no derivará en una guerra abierta ni en una ocupación extensa como la de Irak.  

Hegseth insistió que a través de una acción estratégica, Estados Unidos puede garantizar el acceso a «riqueza y recursos adicionales, lo que le permitiría a un país liberarlos sin tener que gastar sangre estadounidense». 

«Fue una decisión audaz y audaz, pero bien pensada», dijo Hegseth. «Estuvo bien orquestada. Nuestro ejército tuvo tiempo de prepararla, de proporcionar los recursos, y luego él dio ese paso audaz. Y con ella, cambiamos esa dinámica, y los estadounidenses se beneficiarán», agregó.  

DOCTRINA MONROE  

Hegseth afirmó al mismo medio de comunicación que Washington puede beneficiar tanto a los venezolanos como a los estadounidenses en el hemisferio occidental mediante la reactivación de la Doctrina Monroe, sustentada —dijo— en una política de “paz a través de la fuerza junto a nuestros aliados”. 

«Y creo que el hemisferio, sé que el hemisferio se beneficiará de la acción audaz del presidente Trump», sostuvo Hegseth. 

Y sentenció: «Este es un presidente de acción, y no se consigue la paz en este mundo peligroso sin fuerza. Así que, que todo el mundo tome nota, el liderazgo estadounidense ha vuelto. Cuando dice que algo importa, importa, y tomaremos las medidas necesarias con todo el peso del Departamento de Guerra».

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Trump
EEUU considera eliminar sanciones al gobierno de Venezuela y permitirle acceso a sus activos financieros
EEUU
VIRAL: Vecinos del oeste de Caracas reportaron disparos en el centro, cerca de Miraflores
Venezuela
Trump descartó convocatoria de elecciones libres en Venezuela en los próximos 30 días
EEUU