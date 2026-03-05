Trump, Delcy Rodríguez y la elección del próximo líder en Irán «a lo Venezuela» que dejaría fuera al hijo de Khamenei

La muerte del líder supremo de Irán, Ali Khamenei, ocurrida tras un ataque conjunto de fuerzas estadounidenses e israelíes, ha abierto un escenario de incertidumbre en Teherán, en el que el presidente de EEUU, Donald Trump, confesó prefiere manejarse igual que como en Venezuela.

En este contexto, Trump declaró que Estados Unidos debe tener un papel activo en la selección del próximo líder, descartando de plano al hijo del ayatolá, Mojtaba Khamenei, como posible sucesor.

Según el mandatario, Washington no puede permitir que la línea dura continúe al frente del país persa.

“El hijo de Khamenei es inaceptable. Tengo que participar en el nombramiento, como con Delcy (Rodríguez) en Venezuela”, expresó el mandatario republicado en una entrevista telefónica con Axios.

En sus declaraciones, Trump comparó la sucesión iraní con la transición política en Venezuela tras el arresto de Nicolás Maduro.

Recordó que él mismo ordenó la operación que condujo a la captura de Maduro y destacó la posterior cooperación de Delcy Rodríguez, a quien calificó como “satisfactoria” en su trato con Estados Unidos.

Para Trump, ese precedente demuestra que Washington puede influir en procesos internos de países estratégicos.

¿PERO QUÉ SUCEDECE HISTÓRICAMENTE EN IRÁN?

El proceso de sucesión en Irán corresponde formalmente a la Asamblea de Expertos, un órgano compuesto por clérigos de alto rango que históricamente se ha opuesto a la injerencia estadounidense.

Sin embargo, Trump insistió en que su gobierno no permanecerá pasivo e intervendrá para evitar que la continuidad del régimen mantenga la región en tensión.

«Si no obtenemos a la persona adecuada, vamos a tener que volver a la guerra», advirtió Trump.

EN IRÁN HAY POCAS OPCIONES

El presidente estadounidense también reconoció que las recientes operaciones militares eliminaron a “una parte importante” de la dirigencia iraní.

Varias figuras consideradas como alternativas de liderazgo por Washington fallecieron en los ataques, lo que, según Trump, complica aún más el panorama sucesorio.

«Muy pronto no conoceremos a nadie», añadió, en referencia a la falta de candidatos viables.

UNA OFERTA DESDE EL EXILIO

En paralelo, el exiliado Reza Pahlavi, hijo del último shah de Irán, se pronunció sobre la crisis de liderazgo.

Pahlavi propuso encabezar una transición hacia una república laica y democrática, con una nueva constitución como base.

A su juicio, cualquier líder supremo designado bajo el sistema actual carecería de legitimidad. Esto, refleja la profunda división entre las alternativas internas y externas para el futuro de Irán.

Al respecto, Trump concluyó su intervención reiterando que su política busca evitar errores del pasado y consolidar una influencia duradera en los procesos de sucesión de países clave para la seguridad global de Estados Unidos.

Con Irán en el centro de la confrontación militar y diplomática, la estrategia de Washington apunta a moldear el futuro liderazgo iraní “a lo Venezuela”, en un intento de replicar la fórmula que, según Trump, permitió un cambio de rumbo en Caracas.