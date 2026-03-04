EEUU

El elogio de Trump a Delcy Rodríguez sobre su «trabajo» en Venezuela y la respuesta de ella a través de X (Twitter)

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
Delcy Rodríguez, presidente interina de Venezuela y Donald Trump, mandatario estadounidense. / Archivo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este miércoles, 4 de marzo, su respaldo a Delcy Rodríguez, quien encabeza las autoridades interinas en Venezuela, asegurando que «está haciendo un excelente trabajo» y la cooperación entre ambos gobiernos avanza con resultados visibles.  

En un mensaje publicado en su red Truth Social, el mandatario destacó que el petróleo venezolano «está empezando a fluir» hacia Estados Unidos y elogió el «profesionalismo y la dedicación” en las conversaciones bilaterales. 

«Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela, está haciendo un excelente trabajo y colaborando muy bien con los representantes estadounidenses. El petróleo está empezando a fluir, y el profesionalismo y la dedicación entre ambos países es algo muy grato de ver», reza la publicación.  

Por su parte, Rodríguez no tardó en responder: «Agradezco al presidente Donald Trump la amable disposición de su gobierno para trabajar conjuntamente en una agenda que fortalezca la cooperación binacional en beneficio de los pueblos de Estados Unidos y Venezuela».  

El intercambio entre Trump y Rodríguez surge apenas un día después de que circularan informaciones que apuntaban a que Washington estaría preparando una imputación penal contra la funcionaria venezolana. Esto, para «aumentar la presión sobre su administración».  

Según esos reportes, la acusación estaría vinculada a presunto lavado de dinero y formaría parte de una estrategia para influir en la transición política venezolana tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.  

¿QUÉ SE DIJO DESDE ESTADOS UNIDOS?  

El fiscal general adjunto de Estados Unidos, Todd Blanche, desmintió categóricamente las informaciones difundidas por la agencia Reuters, calificándolas de «completamente falsas».  

Blanche publicó un mensaje en X acompañado de una captura del artículo, cuestionando cómo un reporte de ese tipo pudo ser publicado sin sustento verificable.  

Su aclaratoria buscó frenar la especulación en torno la supuesta investigación penal en curso contra Rodríguez. Sin embargo, el medio volvió a replicar y sostener la información obtenida a través de sus fuentes.  

Lo cierto, es que los buenos calificativos de Trump para Rodríguez son constantes. De hecho, durante su reciente discurso sobre el Estado de la Unión, Trump volvió a destacar la cooperación con Venezuela. Afirmó que su administración trabaja «estrechamente» con la presidenta encargada para impulsar avances económicos «extraordinarios» y ofrecer esperanza a la población venezolana. 

