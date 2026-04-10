VIDEO: Trump dejó claro lo que sería «un buen acuerdo» para Estados Unidos en la negociación con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, delineó este viernes, 10 de abril, lo que considera «un buen acuerdo» en el marco de las negociaciones con Irán.

En este sentido, Trump remarcó que el objetivo central de Washington es impedir que Teherán desarrolle un arma nuclear.

«Un buen acuerdo contemplaría que Irán no tenga un arma nuclear, es el primer objetivo. No pueden tener armas nucleares, es el 99 % de lo que buscamos», sostuvo el mandatario de acuerdo con declaraciones citadas por medios internacionales.

También sostuvo que, a su juicio, el cambio de régimen en Irán «ya ocurrió», aunque aclaró que ese no era uno de los propósitos iniciales de su administración.

Trump endureció su discurso al referirse a la capacidad militar iraní, asegurando que el país se encuentra «militarmente derrotado». Afirmó, además, que sus fuerzas navales y aéreas «ya no existen».

En ese contexto, afirmó que los líderes iraníes «están muertos» y anticipó que el estrecho de Ormuz será reabierto «muy rápido», con o sin la cooperación de Teherán.

Asimismo, el mandatario insistió en que no permitirá que Irán imponga tarifas al tránsito marítimo en esa vía estratégica, al considerar que se trata de «aguas internacionales». «No vamos a dejar que eso suceda», insistió.

Sobre el rumbo de las conversaciones con Teherán, señaló que no está claro si se tratará de un proceso único o prolongado, y descartó la necesidad de un plan alternativo al afirmar que Estados Unidos «ha golpeado fuerte» y cuenta con un ejército «increíble».

Finalmente, Trump transmitió sus buenos deseos al vicepresidente estadounidense, JD Vance, antes de su viaje a Islamabad para participar en las negociaciones con Irán. El mandatario expresó: «Le deseé suerte».

#10Abr | El presidente Trump afirma que la parte 'número uno' de un buen acuerdo con Irán es que 'no haya armas nucleares' pic.twitter.com/eeIPDlzB4K — Caraota Digital (@CaraotaDigital) April 11, 2026

REACCIONES DESDE PAKISTÁN

En paralelo, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, calificó como decisivas las conversaciones que se celebrarán este fin de semana en Islamabad entre delegaciones de Estados Unidos e Irán.

Sharif destacó que, aunque se alcanzó un alto el fuego temporal, la siguiente fase del diálogo será «difícil» y requerirá compromisos firmes de ambas partes.

Además, agradeció a Washington y Teherán por aceptar la invitación a negociar en su territorio y consideró este avance como un motivo de orgullo para el mundo musulmán.