Trump reveló los temas “más importantes” a tratar en la reunión con compañías petroleras y gasíferas de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó este viernes, 9 de enero, los temas clave que dominarán la reunión programada en la Casa Blanca con los directivos de las principales compañías petroleras y de gas del país.

El encuentro, previsto para la tarde de este mismo viernes, forma parte de la estrategia energética que su administración ha venido articulando en medio de un renovado interés por el crudo venezolano y su impacto en el mercado estadounidense.

LEA TAMBIÉN: LO QUE REVELÓ LA CASA BLANCA SOBRE LA REUNIÓN DE TRUMP CON DIRECTIVOS PETROLEROS EN TORNO A VENEZUELA

“Las compañías petroleras más grandes del mundo llegarán a la Casa Blanca a las 2:30 p. m. Todos quieren estar allí. Es una lástima que el salón de baile no haya terminado, porque si lo estuviera, estaría abarrotado. Pedimos disculpas a las compañías petroleras que no podemos recibir hoy. Pero el secretario de Energía, Chris Wright, y el secretario del Interior, Doug Burgum, los recibirán durante la próxima semana». Así lo expresó Trump a través de sus redes sociales.

«Todos estamos en contacto diario. La reunión de hoy se centrará casi exclusivamente en el petróleo venezolano y nuestra relación a largo plazo con Venezuela, su seguridad y su gente. Un factor muy importante en esta participación será la reducción de los precios del petróleo para el pueblo estadounidense. Además, y quizás lo más importante, será detener la entrada de drogas y delincuentes a Estados Unidos. ¡Gracias por su atención! Presidente Donald Trump”, culminó.

Vale recordar, que la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, enmarcó el encuentro como una primera instancia de diálogo con empresas interesadas en el futuro del petróleo venezolano.

“El encuentro es el viernes y es, simplemente, una reunión para discutir la enorme oportunidad que se presenta ahora mismo para estas compañías petroleras”, afirmó Leavitt ante periodistas.

Asimismo, confirmó que Estados Unidos adoptó la decisión de retirar «selectivamente» una serie de sanciones impuestas a la industria petrolera de Venezuela. Esto, para así «permitir el transporte, la venta de petróleo y productos petrolíferos venezolanos al mercado mundial».

«EEUU está retirando selectivamente las sanciones para permitir el transporte, la venta de crudo y productos petrolíferos venezolanos al mercado mundial», señaló.

Leavitt aprovechó la ocasión para anunciar que «el gobierno de Estados Unidos ya ha comenzado a comercializar petróleo venezolano en el mercado global en beneficio de EEUU, y ha contratado a los principales comercializadores de materias primas del mundo y a bancos clave para ejecutar y brindar apoyo financiero para estas ventas de petróleo crudo y productos derivados».

CONTROL DEL PETRÓLEO VENEZOLANO

Más temprano, el miércoles, Estados Unidos anunció que asumirá de forma indefinida el control de la comercialización del petróleo venezolano, administrando los ingresos en cuentas sujetas a supervisión estadounidense. Así lo informó el secretario de Energía, Chris Wright, durante una conferencia de Goldman Sachs en Miami.

La decisión se integra a la nueva estrategia energética impulsada por la administración de Donald Trump, que contempla redirigir entre 30 y 50 millones de barriles de crudo venezolano hacia los mercados de Estados Unidos y otras regiones, en las primeras instancias del acuerdo.

Según Washington, los recursos generados serán destinados a iniciativas que —aseguran— favorecerán tanto a Venezuela como a la propia nación norteamericana.