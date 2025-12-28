Trump cree que Putin es «serio» cuando habla de lograr la paz con Ucrania

(EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este domingo que no se ha fijado un plazo para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, pero que tras su conversación hoy con el líder ruso, Vladímir Putin, cree que él es «serio» para lograr un acuerdo.

El mandatario estadounidense argumentó que a este acuerdo habría que llegar porque hay «demasiada gente muriendo».

Trump hizo esta declaración antes de comenzar hoy su reunión con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en su residencia en Florida, para discutir la propuesta de paz elaborada entre ambos países para poner fin al conflicto con Rusia, que ya entra en su cuarto año.

Al ser preguntado por CNN sobre si cree que Putin habla en serio sobre la paz, Trump respondió: Sí, creo que sí, creo que ambos lo están».

LEA TAMBIÉN: LA CONTUNDENTE AFIRMACIÓN DE TRUMP LUEGO QUE ESTADOS UNIDOS ATACÓ AL ESTADO ISLÁMICO EN NIGERIA

Sin embargo, al preguntarle si la reunión de hoy conducirá a un acuerdo, Trump se mostró más evasivo.

«Depende; creo que tenemos las bases para un acuerdo» y agregó que el conflicto entre Rusia y Ucrania ha resultado «difícil» de resolver, pero que «lo lograremos; tendremos una gran reunión hoy».

Trump indicó además que volverá a hablar con Putin así como con los líderes europeos al finalizar la reunión, en la que se discutirá la propuesta de 20 puntos, dada a conocer esta semana por Zelenski, que antes de llegar a Florida sostuvo una reunión en Canadá con su primer ministro, Mark Carney.

Entre los funcionarios ucranianos que acompañaron a Zelenski en su reunión con Trump están el ministro de Economía, Oleksii Sobolev. EFE