La contundente afirmación de Trump luego que Estados Unidos atacó al Estado Islámico en Nigeria

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes, 26 de diciembre, que los objetivos del Estado Islámico atacados por las fuerzas estadounidenses en el noroeste de Nigeria fueron “diezmados”, en una operación que describió como “poderosa y letal”.  
Donald Trump, presidente de Estados Unidos. / Archivo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes, 26 de diciembre, que los objetivos del Estado Islámico atacados por las fuerzas estadounidenses en el noroeste de Nigeria fueron "diezmados", en una operación que describió como "poderosa y letal".  

Según insistió en una entrevista con Politico, los bombardeos se llevaron a cabo como respuesta directa a los ataques del grupo extremista contra comunidades cristianas en la región, una situación que el mandatario calificó como una “amenaza existencial” y un “genocidio” contra esa población. 

LEA TAMBIÉN: VIDEO: EEUU ATACÓ AL ESTADO ISLÁMICO EN NIGERIA CON BOMBARDEOS EN REPRESALIA POR LA VIOLENCIA CONTRA CRISTIANOS

“Lo iban a hacer antes”, dijo Trump en la entrevista publicada este viernes. “Y yo dije: ‘No, vamos a dar un regalo de Navidad’. No creían que eso iba a suceder, pero los golpeamos con fuerza. Todos los campamentos fueron diezmados”, sostuvo.  

El mismo Trump anunció el jueves que ordenó “poderosos y mortales” ataques contra lo que describió como “terroristas de ISIS que han estado asesinando brutalmente a cristianos inocentes”.   

“A mi dirección como comandante en jefe, Estados Unidos lanzó un ataque poderoso y letal contra la escoria terrorista de ISIS en el noroeste de Nigeria, quienes han estado matando brutalmente, principalmente, a cristianos inocentes, en niveles no vistos en muchos años, e incluso siglos”, afirmó Trump. 

«Feliz Navidad a todos, incluidos a los terroristas muertos, que serán muchos más si continúa su matanza de cristianos», añadió el mandatario.   

ASÍ ATACARON A ISIS EN NIGERIA

Luego del ataque, un video publicado por el Pentágono mostró al menos un proyectil lanzado desde un buque de guerra. Aunque, el objetivo preciso no estaba claro en ese momento.  

Sin embargo, por medio de un comunicado emitido más tarde por el Comando África de Estados Unidos (AFRICOM), se precisó que los bombardeos se llevaron a cabo en el estado de Sokoto, cerca de la frontera con Níger, donde se localizaron campamentos y posiciones operativas del grupo extremista.   

Asimismo, el Ministerio de Información de Nigeria precisó que los ataques se llevaron a cabo utilizando misiles guiados por GPS. Los mismos fueron lanzados desde plataformas aéreas no tripuladas MQ-9 Reaper.  

Según el comunicado oficial, 16 municiones de precisión alcanzaron a integrantes vinculados al Estado Islámico. Lo que se informó, es que buscaban ingresar a territorio nigeriano a través del corredor del Sahel.  

El ministro de Información, Mohammed Idris, confirmó que los misiles fueron disparados desde plataformas navales. Las mismas fueron desplegadas en el Golfo de Guinea, luego de un proceso de inteligencia, planificación táctica y reconocimiento en la zona. 

