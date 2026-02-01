EEUU

Trump cree que Cuba buscará un «trato» con Estados Unidos y la isla volverá a ser «libre»

Trump cree que Cuba buscará un "trato" con Estados Unidos y la isla volverá a ser "libre"
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos / Archivo.

(EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró este sábado que Cuba buscará un «trato» con Washington tras el anuncio de aranceles para los países que le suministren petróleo y confió en que la isla «volverá a ser libre».

El republicano dio estas declaraciones a bordo del Air Force One cuando la prensa le cuestionó por las palabras de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien advirtió que cortar el suministro de crudo a Cuba provocará una crisis humanitaria.

«No tiene por qué haber una crisis humanitaria. Creo que probablemente vendrán a nosotros y querrían hacer un trato. Así que Cuba volverá a ser libre. Vendrán a nosotros y harán un trato», aseguró el mandatario.

TRUMP DICE QUE CUBA «ESTÁ A PUNTO DE CAER» PORQUE YA NO RECIBE PETRÓLEO DE VENEZUELA

El republicano subrayó que Cuba está en «una situación muy mala» porque «vivían del dinero y del petróleo de Venezuela pero nada de esto está llegando» desde que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

También agregó que Sheinbaum fue «muy buena» porque, según dijo, le pidió que México también dejara de enviar crudo a la isla y ella accedió.

Trump firmó el jueves una orden ejecutiva para imponer aranceles a aquellos países que suministren petróleo a la isla.

El Gobierno cubano calificó de «fascista» la medida, que en la práctica supone una asfixia energética para la isla, y Sheinbaum anunció que México buscará «distintas alternativas» para apoyar al pueblo cubano. EFE

